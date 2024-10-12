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Известный пранкер опять хулиганит в АПЛ. Теперь установил прослушку в раздевалке «МЮ»

В раздевалке «МЮ» стояла прослушка перед матчем АПЛ с «Астон Виллой»
Роман Кольцов
Корреспондент
Дэниел Джарвис поставил прослушку в раздевалку «МЮ».
Фото соцсети, Reuters
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Как он это делает?

В АПЛ разгорается новый скандал — в раздевалку «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Астон Виллой» (0:0) в Бирмингеме было подброшено устройство, которое записало командные переговоры и индивидуальные инструкции Эрика тен Хага своим футболистам.

Что произошло

По информации английских журналистов, «Астон Вилла» сразу же начала расследование, когда выяснилось, что посторонний человек проник в помещение. Им оказался известный пранкер Даниэл «Джарво» Джарвис (Jarvo 69).

Шутнику удалось обмануть персонал стадиона «Вилла Парк» за два дня до начала встречи и спрятать смартфон китайского производителя в раздевалке. Уже во время матча Джарвис позвонил на устройство с другого телефона, с помощью чего запустил запись.

Эрик тен Хаг. На базе «МЮ» построили заграждение за 240 тысяч евро. Тен Хаг потребовал конфиденциальности тренировок

На следующий день после встречи пранкер забрал «жучок» и прослушал аудио, куда попало все сказанное Эриком тен Хагом и его игроками. При этом источник отказался обнародовать детали разговоров.

Поступок Даниэлане не нанес никому ущерба, но клубы АПЛ могут поднять вопрос о дополнительных мерах безопасности.

«Это был просто шутник, болельщик «Юнайтед», который хотел подслушать, что говорилось в четырех стенах. Но это определенно вызывает беспокойство. Ведь ему удалось проникнуть в раздевалку одного из крупнейших клубов АПЛ всего за несколько дней до матча», — сообщил источник The Sun.

Пранкер Дэниел Джарвис
Дэниел Джарвис.
Фото Getty Images

Не первая выходка

Дэниел Джарвис — любитель разыгрывать публику в период проведения спортивных мероприятий и шоу. В январе 2023-го он испортил эфир на BBC с Гари Линекером, включив в прямом эфире звуки из порнофильмов.

Из ситуации пришлось выкручиваться Алану Ширеру. Он обратился к зрителям и пояснил, что не знает, «кто издает этот шум». Линекер же не растерялся и добавил: «В студии стало не только шумно, но и жарко».

Таким же образом пранкер прерывал трансляцию жеребьевки Евро-2024. И это далеко не весь его «послужной список».

Последняя известная выходка Джарвиса — появление на поле вместе с игроками сборной Англии. В сентябре, перед матчем Лиги наций с Ирландией (2:0), Даниэл переоделся в форму национальной команды и добрался до шеренги, встав в метре от Энтони Гордона. Сами футболисты смотрели на него с недоумением, а пранкер сохранял невозмутимое спокойствие.

После этого его вывели с поля. Джарвис не сопротивлялся, но сделал удивленное выражение и жестами пытался показать, что не понимает, почему его просят пройти в подтрибунное помещение.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед

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