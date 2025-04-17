Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

17 апреля, 14:30

«Ливерпуль» сохраняет лидеров: ван Дейк переподписал контракт вслед за Салахом

Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» на два года
Артем Белинин
Корреспондент
Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Теперь красных не остановить.

33-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлил соглашение с клубом до 2027 года. Информация об этом появилась на официальном сайте красных: «Капитан подписал контракт — он продолжит представлять «Ливерпуль» после семи с половиной лет в клубе».

Приемный скаузер

В социальных сетях красные мощно анонсировали продление контракта с ван Дейком — опубликовали несколько стильных снимков, на которых Вирджил изображен в окружении фотографий с собственными достижениями.

В той же локации сняли видео, на котором ван Дейк поделился эмоциями. «Энфилд» — это дом. Для меня, для моей семьи. Я люблю город, клуб, фанатов, партнеров по команде. Люблю все, что собой воплощает «Ливерпуль», — заявил футболист.

В интервью клубному сайту Вирджил также рассказал, что чувствует после пролонгации соглашения: «Я счастлив и горд. Просто невероятно. Путь, который я проделал, и возможность продлить его еще на два года... Это потрясающе».

По словам ван Дейка, город стал для него родным: «Я всегда мечтал о «Ливерпуле», всегда. Я думал о нем. Никогда не сомневался, что это место для меня и моей семьи. Я из Ливерпуля — кто-то недавно назвал меня приемным скаузером, и я действительно горжусь, когда это слышу».

Лионель Месси, Криштиану Роналду и&nbsp;Мохамед Салах.Месси, Роналду, Салах и другие суперзвезды с истекающими контрактами. Где их ждать летом?

История с контрактом капитана закончилась хорошо — при этом еще недавно ван Дейк понятия не имел, останется ли он в стане красных. После вылета из Лиги чемпионов в середине марта голландец в общении с прессой заявил: «Не знаю, что будет в следующем сезоне. Если кто-то скажет, что знает, то они солгут вам. Переговоры о контракте приостановлены? Ничего не приостановлено. Я уже говорил: будут новости — вы узнаете. А пока я даже и сам не знаю».

В начале апреля, менее чем за две недели до продления, ван Дейк также был осторожен: «Есть прогресс. Останусь ли я? Не знаю. Посмотрим».

Защитник перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году и с тех пор стал настоящей легендой красных. Ван Дейк отыграл за клуб больше 300 матчей, забил 27 мячей и выиграл семь трофеев, включая титул АПЛ, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Фото AFP

Сохранят не всех?

Середина апреля получилась радостной для фанатов «Ливерпуля», ведь незадолго до ван Дейка контракт переподписал Мохамед Салах. Как и одноклубник, 32-летний нападающий продлил соглашение на два сезона.

Египтянин счастлив остаться в команде: «У нас и раньше была отличная команда. Но сейчас я подписал контракт, потому что верю — у нас есть шанс выигрывать трофеи, а я смогу наслаждаться своим футболом. Я отыграл в клубе восемь лет, надеюсь, что доберусь до десяти. Это невероятно, я провел здесь лучшие годы».

Мохамед Салах.Салах провалил три важнейших матча в сезоне. Но он все еще достоин «Золотого мяча»

В отличие от Вирджила, Салах периодически комментировал ситуацию с контрактом. В ноябре 2024 года он жаловался: «Уже почти декабрь, а я пока не получал никаких предложений остаться в клубе. Я, наверное, больше нахожусь вне команды, чем в ней» — говорил Мо прессе. А в январе добавлял, что «прогресса совсем нет».

После переподписания «Ливерпуль» красиво обыграл реплику Салаха — выложил фотографию нападающего с подписью «Больше внутри, чем снаружи».

Несмотря на позитивные новости последних недель, вероятно, «Ливерпулю» не удастся сохранить всех лидеров по итогам сезона. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний защитник красных Трент Александр-Арнолд, чей контракт завершается в конце сезона, скорее всего, окажется в «Реале».

После 32-го тура «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии — на его счету 76 очков. Отрыв от ближайшего преследователя — «Арсенала» — составляет 13 баллов.

2
Вирджил ван Дейк
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
Читайте также
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя