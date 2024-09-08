Тодд Боули может лишиться «Челси». Американец борется с инвестиционной компанией за выкуп долей друг друга

Различия в трансферной политике достали даже боссов.

В руководстве «Челси» случился раскол — акции клуба поделены между несколькими сторонами, которые не сошлись в политике управления клубом. По информации Bloomberg, стороны изучают варианты по выкупу долей друг друга.

Какие доли у Боули и Clearlake Capital

Американский бизнесмен — самый известный из владельцев клуба, однако ему принадлежит лишь 13% акций. Такое же количество ценных бумаг у его партнера Марка Уолтера и швейцарца Хансйорга Висса. Для них вклад в «Челси» — инвестиция, поэтому в медиа чаще появляется заинтересованный в управлении Тодд Боули.

Мажоритарный владелец — британская частная инвестиционная компания Clearlake Capital, ей принадлежит 66% акций. Интересы корпорации в управлении «Челси» отстаивают Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано. Однако с фирмой тоже не все так просто: принадлежащие ей ценные бумаги раздроблены между акционерами самой Clearlake Capital.

Футболисты «Челси». Фото Global Look Press

Из-за чего разногласия

Безумная трансферная политика «Челси» — не причина, а следствие управленческого хаоса в команде. Боссы крайне редко сходятся во мнении по потенциальным новичкам, поэтому приглашают всех подряд. Практически единственным игроком, которого хотели обе стороны, оказался полузащитник Энцо Фернандес — зимой 2023-го «Бенфике» прилетел за него 121 миллион евро. Также странное увольнение Маурисио Почеттино, вероятно, последствие раскола в менеджменте. Аргентинец был кандидатурой Боули, американец нередко публично хватил тренера. Однако сторона Clearlake Capital хотела другого специалиста.

Также противники не могут договориться об обновлении стадиона. По информации различных инсайдеров, Боули хочет сохранить «Стэмфорд Бридж» на его историческом местоположении и лишь реконструировать арену. Clearlake Capital же рассматривает снос арены и строительство на его месте новой либо же вообще постройку в другой локации.

Тодд Боули и Бехдад Эгбали. Фото Getty Images

Что предпримут владельцы «Челси»

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу, главный инсайдер по лондонцам, написал, что Clearlake Capital не собирается продавать долю и заинтересована только в наращивании влияния. При этом другие источники говорят об уверенности Боули в том, что ему удастся выкупить долю инвестиционной компании за 2,5 миллиарда фунтов. Более того — американец уже привлекает капиталы для этой сделки. Также Лоу написал о готовности Clearlake Capital самой выкупить доли Боули, Уолтера и Виссы.

Есть и такая версия: ни одна из сторон не рассматривает варианта с продажей акций, что серьезно усложняет ситуацию. Боули до 2027 года занимает должность председателя правления «Челси» — после его позиции в клубе могут ослабнуть, а место главаря займет кто-то из Clearlake Capital.