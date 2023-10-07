«Манчестер Сити» ждет судьба «Челси»? Клуб хотят забрать у шейхов из-за связей с Россией

Все серьезно.

«Манчестер Сити» может остаться без владельца — власти Великобритании вплотную заинтересовались шейхом Мансуром. И в деле неожиданно оказалась замешана Россия.

Что случилось и какая судьба может ждать «горожан» — сейчас разберемся.

Британцы проверят Мансура — он может быть связан с российскими олигархами

6 октября издание Sport.es сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли инициировал расследование в отношении шейха Мансура, владельца «Манчестер Сити». По данным The Guardian, глава МИД сделал это по запросу анонимного украинского активиста — тот считает, что глава «Сити» и один из правителей ОАЭ тайно помогал российским олигархам выводить деньги в Дубай.

Если подозрения подтвердятся, Мансуру придется оставить пост владельца «горожан» — правила лиги это предусматривают. Впрочем, если британцы узнают, что он действительно помогал русским миллиардерам, это будет не самая большая его проблема — ведь в таком случае шейха ожидает санкционный список, в котором на данный момент уже находятся около 1800 человек.

Важно отметить, что пока в Великобритании не спешат нагнетать панику. В местной прессе расследование дипломатично называют «актуализацией данных» — якобы власти просто хотят уточнить информацию, а не подозревают шейха в связях с Россией.

«Шейх Мансур — особенно известный человек и, как владелец одного из самых знаменитых футбольных клубов Соединенного Королевства, является персоной, которая должна подвергаться разумному контролю со стороны правительства Великобритании. Во избежание сомнений мы не выдвигаем никаких обвинений в отношении какого-либо конкретного поступка. Тем не менее с уважением предполагаем, что для правительства Великобритании существует достаточная основа для проведения расследования», — сказано в письме Клеверли, полученном британской прессой.

Фото Getty Images

Прецедент уже был — вы его точно знаете

Шейх Мансур — не первый олигарх в британском футболе, который может пострадать из-за связей с Россией. В мае 2022 года владельца «Челси» Романа Абрамовича вынудили продать клуб — при этом российский олигарх не получил ни копейки, поскольку с марта находился под санкциями Великобритании. В итоге миллиарды, заплаченные новым владельцем синих Тоддом Боули, зависли в воздухе.

На примере «Челси» и Абрамовича шейх Мансур (и все болельщики) могут увидеть, что грозит «Сити». В случае попадания в санкционный список он не сможет посещать Великобританию, его активы на территории страны будут заморожены, а британским гражданам и юридическим лицам будет запрещено с ним сотрудничать.

Самое печальное из всего этого для фанатов «горожан» — потенциальная заморозка активов. «Сити», в случае если Мансур попадет под санкции, придется работать по специальной лицензии (такая была у «Челси» в период безвластия). А шейхам, возможно, придется избавиться от клуба — тут тяжело сказать наверняка, так как ситуация Абрамовича уникальна — но такой шанс имеется. Впрочем, возможно, Мансуру разрешат просто «переставить стулья», формально сменив владельца — Абрамовичу этого сделать не дали.

В любом случае новости для «горожан» тревожные. Эпоха шейхов имеет немаленькие шансы закончиться резко и неожиданно — а чем это грозит клубу, прекрасно видно на примере «Челси».

Фото Getty Images

Какой шанс, что Мансура пощадят, если обнаружат связи с Россией?

Если подозрения подтвердятся, шансов обойтись без последствий у шейха нет. Британцы наказывают за связи с Россией без полумер — в санкционном списке около 1800 человек, и далеко не все из них россияне. Ограничения почти всегда одинаковые — запрет въезда, бан активов и так далее.

Конечно, учитывая статус шейха Мансура и в целом хорошие отношения Великобритании и Абу-Даби (в санкционных листах почти нет резидентов ОАЭ), возможны смягчения — но до сих пор таковых не было. А сам факт, что глава МИД дал делу ход, намекает: британцы готовы наказывать.

К тому же в АПЛ и в целом в Англии очень негативно относятся к шейхам-владельцам. Особенно разговоры о запрете государствам владеть английскими футбольными клубами активизировались после покупки Саудовской Аравией «Ньюкасла». В сентябре The Guardian сообщила, что топ-клубы попросили правительство создать регулятор, который бы не допустил подобных сделок в будущем. Так что решение отобрать у шейхов сильнейший английский клуб смотрелось бы вполне логично.

«Вы, возможно, помните, что мы предложили правительству Великобритании рассмотреть вопрос о том, является ли поведение шейха Мансура основанием для наказания в соответствии с «Положениями о России (Санкции)» 2019 года. В данных обстоятельствах крайне важно, чтобы правительство Великобритании предприняло все необходимые шаги в соответствии со своими уставными и международными обязательствами», — сказано в письме Клеверли.

Звучит угрожающе.