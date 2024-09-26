На скамейку «Арсенала» попал вратарь с русскими корнями. Он говорит по-русски, но играет за Колумбию

Но в основе вышел еще более молодой вратарь.

«Арсенал» стартовал в Кубке лиги уверенной победой над «Болтоном» (5:1) из третьего дивизиона. Микель Артета проверил в игре молодых футболистов, а 18-летний голкипер Алексей Рохас впервые попал в заявку «канониров». Он выступает за Колумбию, но имеет русские корни.

Кто такой Алексей Рохас

Алексей родился в городе Базилдон неподалеку от Лондона: его мать из России, а отец — колумбиец. Футболист носит двойную фамилию Рохас Федорущенко и говорит на трех языках — испанском, русском и английском. В 2021 году в интервью «СЭ» он признавался, что в России бывал чаще, чем в Колумбии, а в Челябинске у него живут родственники. Также он отправлял свое резюме в РФС — просмотру в России помешал локдаун.

18-летний голкипер выступает за команду «Арсенала» U21. «Канониры» перехватили Алексея в 2019 году, когда ему было всего 13 лет. До этого он занимался в футбольных центрах «Норвича», «Кристал Пэлас», «Челси» и «Уотфорда». Рохас имеет право выступать за три сборные — Колумбии, России и Англии. Однако пока он сыграл только за колумбийскую сборную U20 в четырех матчах.

«Тут в 15-16 лет стараются пригласить и посмотреть как можно больше разных кандидатов со всей страны. А уже в 17 лет создают основную команду для чемпионатов Европы и мира. Но просмотр никогда не прекращается — следят за тем, как ты играешь в клубе», — говорил Рохас о связи с английской сборной.

Джек Портер. Фото AFP

Как прошел матч

«Арсенал» разгромил «Болтон» (5:1), Федорущенко на поле не появился. Весь матч в воротах отыграл юный Джек Портер — в возрасте 16 лет и 72 дней он стал самым молодым игроком стартового состава в истории клуба. Голкипер выступает за команды U18 и U21 и уже попадал в заявку «канониров» на игру Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:0).

Артета попробовал нескольких молодых футболистов. Помимо Портера, особенно выделился 17-летний Итан Нванери — он оформил дубль. Среди всех бомбардиров клуба в XXI веке моложе него оказались только Сеск Фабрегас, Джек Уилшер и Артуро Луполи. Еще в основе оказались 18-летние Джош Николс и Майлз Льюис-Скелли, на замену вышли их ровесники Мальдини Кацурри и Исмил Кабия. Также дебютным голом за «канониров» отметился пришедший летом Рахим Стерлинг.