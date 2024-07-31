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Клопп завершил тренерскую карьеру? Его неоднозначная фраза породила слухи о том, чего все боятся

Клопп объявил о завершении тренерской карьеры
Гоша Чернов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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Разбираемся.

Что случилось

В среду, 31 июля, титулованный немецкий тренер Юрген Клопп выступил на Международном конгрессе тренеров в Вюрцбурге, где его спрашивали в том числе о возможном продолжении карьеры. В ответ на это экс-тренер «Ливерпуля» заявил:

— На сегодня для меня как тренера это все. Я ушел не по своей прихоти, это было общим решением. Я тренировал лучшие клубы мира. Возможно, мы сможем снова поговорить на эту тему вновь через несколько месяцев. По-прежнему хочу работать в футболе и помогать людям своим опытом и контактами. Посмотрим, что еще мне предстоит сделать.

Что это значит

Первую часть цитаты быстро растиражировали многие мировые СМИ, подчеркивая в заголовках, что 57-летний немецкий тренер якобы объявил о завершении карьеры. Однако конкретные слова об уходе не прозвучали, зато Клопп добавил ремарку — «на сегодня». Немец позже отметил, что не собирается прощаться с футболом. Из его дальнейших слов становится ясно, что окончательное решение об уходе на покой не принято:

— Сейчас в плане работы вообще ничего нет. Ни клуба, ни страны, но собираюсь еще немного поработать. Я слишком молод, чтобы заниматься только падел-теннисом и внуками. Будет ли это тренерская деятельность? На данный момент ее исключил бы. Посмотрим, как все будет выглядеть через несколько месяцев, но сейчас ничего не происходит.

Юрген Клопп. Клопп заработал для «Ливерпуля» два миллиарда фунтов только призовыми. Посчитали деньги эпохи великого немца

На том же конгрессе Клопп также решительно разбил слухи о возможной работе в сборной Англии, место в которой вакантно после ухода Гарета Саутгейта:

— Стало бы самой большой потерей лица в истории футбола, если бы я сказал: «Сейчас я сделаю для вас исключение».

Фото Global Look Press

Чем сейчас занимается

В январе 2024 года Юрген объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. В английском клубе немец работал с 2015 года и привел команду к восьми трофеям, в том числе к победам в АПЛ и Лиге чемпионов. Клопп неоднократно отмечал, что не планирует нигде работать на протяжении года. Отпуск Юрген собирался потратить на свою семью, а также на строительство домов для нее — в Висбадене и на Мальорке.

Юрген Клопп после победы в&nbsp;финале Лиги чемпионов. Клопп полностью изменил АПЛ. И это даже важнее, чем титулы с «Ливерпулем»

Клоппу 57 лет. За свою тренерскую карьеру он возглавлял три клуба — «Майнц», дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль». Немец — широко признанный тактик, новатор, сторонник системы «гегенпрессинга», при котором команда старается вернуть владение мячом сразу же после потери.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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