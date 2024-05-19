Клопп красиво простился с «Ливерпулем». Победил и зарядил кричалку про нового тренера

Ушла эпоха.

Почти девятилетняя эпоха Юргена Клоппа в «Ливерпуле» закончилась красивой победой над «Вулверхэмптоном» (2:0). Но главным в матче было не происходящее на поле, а прощание с одним из лучших тренеров в истории мерсисайдцев.

«Энфилд» еще до стартового свистка продемонстрировал всю свою любовь к Клоппу. «You'll Never Walk Alone» вряд ли когда-либо звучал громче, а фанаты отдали дань уважения немцу баннером на трибуне за воротами и огромным числом шарфов в его честь.

Нерв момента отлично чувствовал и сам Клопп — перед матчем он светился улыбкой и поздоровался, кажется, с каждым человеком со скамейки соперника. Правда, когда «Энфилд» запел, в глазах тренера застыла тоска.

Даже несмотря на то, что игра для красных сложилась как нельзя лучше — уже на 28-й минуте правый защитник «волков» Нелсон Семеду получил прямую красную карточку, после чего мерсисайдцы забили два безответных мяча. На 34-й отличился Алексис Макаллистер, на 40-й — Джарелл Куанса. Голов могло быть и больше, например, в середине второго тайма Луис Диас сотряс перекладину и заставил Клоппа рассмеяться.

После финального свистка немец вновь светился счастьем: обнялся с каждым игроком и членом персонала «Ливерпуля», после чего ушел в раздевалку до начала официальной церемонии прощания.

Спустя несколько минут на «Энфилде» установили небольшую сцену, перед которой футболисты и члены персонала «Ливерпуля» выстроились в прощальный коридор. На многих были надеты специальные красные толстовки с сердцем и надписью «I'll Never Walk Alone Again» («Я никогда не буду идти один снова»).

Фото Reuters

Церемония прощания была посвящена не только Клоппу, но и всем людям, покидающим «Ливерпуль» после этого сезона. Первым ведущий пригласил на поле Тиаго Алькантару, который пропустил почти весь сезон из-за травм. Далее вышел Жоэль Матип: камерунский защитник тоже проболел большую часть матчей. Первый провел в клубе четыре года, второй — восемь лет.

Далее через прощальный коридор на поле «Энфилда» выпорхнули тренеры из штаба Клоппа: Андрес Корнмаер, Петер Кравиц, Витор Матос, Джон Ахтерберг и Пепейн Лейндерс. Последним из потрибунного помещения выбрался сам Юрген.

Юрген Клопп. Фото Reuters

Когда Клопп вышел на поле, «Энфилд» прорвало оглушительными аплодисментами и очередным залпом «You'll Never Walk Alone». Владелец «Ливерпуля» Джон Генри подарил немцу уменьшенные копии выигранных тренером трофеев, после чего Юрген взял в руки микрофон.

Тренер много шутил, смеялся и выглядел по настоящему радостным. «Я очень счастлив», — начал речь Клопп, пока «Энфилд» не перебил его очередным пением. В моменте Юрген прервал длиннющую речь кричалкой в поддержку приходящего на его место Арне Слота.

Затем, после очередной серии благодарностей, трибуны вновь взорвались аплодисментами в честь уходящего тренера, навсегда запечатав ими целую эпоху в истории «Ливерпуля».