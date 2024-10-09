Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

9 октября, 12:15

Экс-игрок «МЮ» едва не лишился пальца при мытье посуды. Спасла вовремя проведенная операция

Экс-игрок «МЮ» Туанзебе едва не лишился пальца при мытье посуды
Отдел футбола «СЭ»
Аксель Туанзебе (слева).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Нелепый инцидент.

Защитник «Ипсвича» Аксель Туанзебе чуть не остался без большого пальца на руке в результате несчастного случая на кухне, сообщает Daily Mail.

Что произошло

По данным Daily Mail, на прошлой неделе 26-летний футболист разбил стакан во время мытья посуды, и один из осколков нанес ему глубокую рану. Были опасения, что Аксель может лишиться большого пальца, однако этого удалось избежать благодаря успешно проведенной экстренной операции.

5 октября игрок пропустил матч седьмого тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:4). Главный тренер команды Киран Маккенна тогда заявил, что Туанзебе не вышел на поле, поскольку перенес операцию на руке и выбыл как минимум на полмесяца.

«Его не будет в составе, так что нам придется адаптироваться и перегруппироваться как команде. Честно говоря, мы не знаем точный срок возвращения. Это займет не пару недель, скорее всего, больше, но мы все еще обсуждаем с медиками, как быстрее его вернуть», — говорил Маккенна журналистам.

Травма Акселя — это огромная потеря для «Ипсвича», поскольку он впечатляюще начал сезон. Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер, например, хвалил его и команду после ничьей (0:0) в четвертом туре.

После международной паузы «Ипсвич» сыграет против «Эвертона» 19 октября, и нет уверенности, что Туанзебе успеет залечить палец к матчу.

Аксель Туанзебе в «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

Как выступает Туанзебе

Аксель является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он провел за манкунианцев 37 матчей, не отметившись результативными действиями. Также поиграл в аренде в «Наполи», «Астон Вилле» и «Сток Сити».

В сентябре 2023 года Туанзебе подписал контракт с «Ипсвичем» на правах свободного агента и помог новому клубу выйти из чемпионшипа, а в нынешнем сезоне стал твердым игроком стартового состава, проведя в АПЛ шесть встреч.

Туанзебе играет за сборную Демократической Республики Конго — 6 июня 2024-го он дебютировал за национальную команду в игре против Сенегала (1:1).

Аксель Туанзебе (справа).
Фото Global Look Press

Не первая курьезная травма в Англии

Надо отметить, что в Англии в новом сезоне это уже вторая травма, полученная футболистом буквально на ровном месте. В начале сентября нападающий английского «Болтона» Виктор Адебойеджо выбыл из строя после того, как очень сильно чихнул. Это усугубило ранее полученную травму спины. Кроме того, врачи подозревают у футболиста трещину (!) в одном из ребер.

«Виктор смачно чихнул. Он мощный парень, и чих у него тоже мощный», — шутил при общении с журналистами главный тренер команды Иэн Иветт.

ФК Ипсвич Таун
ФК Манчестер Юнайтед

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Сегодня
Вчера
Неделя