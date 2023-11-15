Как покорить «Ман Сити» в 19 лет. Доку — самый эффективный дриблер АПЛ и новое оружие Гвардиолы

Англия оказалась не готова к его финтам.

В 11-м туре АПЛ «Манчестер Сити» разорвал «Борнмут» (6:1), а главной звездой матча стал 21-летний новичок Жереми Доку. Молодой бельгиец поучаствовал в пяти голах «горожан» (1+4) и прогремел с успехом на всю Англию.

Он пришел в команду только летом, но уже превратился в одного из самых результативных игроков «Ман Сити», а также в самого опасного дриблера премьер-лиги. Хотя еще несколько месяцев назад могло показаться, что парень не подходит под стиль Пепа Гвардиолы и что испанцу придется серьезно поработать над талантливым вингером.

В чем сильные стороны Доку?

Бельгиец с осени 2020-го выступал в «Ренне», где накручивал финтами соперников по не самой сильной лиге 1. Доку пришел к нормандцам в 18 лет и за три года отбегал 92 матча во всех турнирах (набрал в них 12+10). Такого опыта оказалось достаточно, чтобы перейти в «Ман Сити» за серьезные 60 миллионов евро и с ходу стать лучшим дриблером самого конкурентного чемпионата Европы.

Со старта сезона Доку появился в 14 играх во всех турнирах: с момента трансфера из «Ренна» пропустил всего одну встречу — третий тур АПЛ, который проходил через три дня после приезда бельгийца. Далее вингер сыграл во всех матчах чемпионата и Лиги чемпионов, даже провел 22 минуты в проигранном противостоянии «Ньюкаслу» (0:1) в третьем круге Кубка лиги. Жереми совсем немного уступает по игровому времени конкуренту по левому краю атаки Джеку Грилишу — 724 против 816 минут во всех соревнованиях. При этом Доку далеко убежал по результативности: настрелял 3+6, пока 28-летний англичанин разжился только двумя ассистами. «У него нет скорости в игре один в один, но контроль, результативные передачи были у него всегда», — подметил Гвардиола, сравнивая Грилиша с новичком.

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Бельгиец за пару месяцев в «Ман Сити» набрал девять результативных действий — практически половина от его трехлетнего выхлопа в «Ренне». В этом сезоне у «горожан» эффективнее только нападающие Эрлинг Холанн (17+4) и Хулиан Альварес (7+5). Те же девять голевых очков набрали Фил Фоден (5+4) и Родри (4+5). Еще пару недель — и Жереми преодолеет собственный прошлогодний показатель результативности (7+4).

«В этой команде все так легко, потому что здесь много движения. Все проще, когда играешь с лучшими футболистами: легко найти правильный пас, подходящий момент, чтобы обострить. Это было хорошее выступление с моей стороны и со стороны команды. Я очень рад», — скромничал Доку после разрывного матча с «Борнмутом».

Результативность далеко не главное, чем Доку поразил оппонентов по АПЛ. Его дриблинг взломал лигу и уже заставил тренеров соперников сочинять специальные ловушки для бельгийца. Например, коуч «Вулверхэмптона» Гари О'Нил после сенсационной победы над «горожанами» в седьмом туре (2:1) рассказал, что в качестве главной угрозы он рассматривал не Холанна, а молодого новобранца «Сити». Для нейтрализации Жереми тренер определил двух игроков, в то время как норвежца в одиночку прикрыл 33-летний защитник Крейг Доусон.

«Доку действительно хорош в игре один на один, поэтому мы должны обеспечить ему дополнительную опеку со стороны полузащитника. Мы не оставляли Нельсона [Семедо] один на один с ним слишком надолго, его страховал Жоао Гомес», — поделился О'Нил.

Безжалостность при игре один в один отметил и тренер униженного «Борнмута» Андони Ираола. После игры испанец как будто забыл о четырех ассистах бельгийца — и вспоминал только финты Доку. «Мы настрадались с ним. Он мог выйти из штрафной, зайти внутрь и пробить, выйти из штрафной и снова вернуться в нее», — впечатлился Ираола.

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АПЛ действительно оказалась не готовой к такому уровню рекрута «горожан». Доку с большим отрывом лучший в лиге по двум важным показателям: рывкам на дриблинге в штрафную и продвижению мяча через дриблинг. По первому критерию он имеет показатель в 5,74 в среднем за 90 минут (ближайший преследователь — Алехандро Гарначо из «МЮ» (3,90)). По второму — 6,15, лучший после бельгийца — партнер Джек Грилиш (4,02).

Доку в АПЛ оформил уже 37 успешных попыток прохода на дриблинге в штрафную — больше только у Рахима Стерлинга (39) и Деяна Кулушевски (44). Но у обоих конкурентов практически в два раза больше игровых минут. А в «Ман Сити» по касаниям в штрафной (51) его опережает только центральный нападающий Холанн (58), который тоже провел на поле куда больше времени (1025 минут против 556).

Но вряд ли Гвардиола пригласил бы просто техничного игрока. Для выступления за «Ман Сити» необходим интеллект, и он точно просматривается у Доку. Бельгиец не только ярчайший финтер, но и один из лидеров команды по обострению через передачи. Жереми — лучший ассистент «горожан» на данный момент (шесть голевых во всех турнирах): также он один из лучших по пасам в штрафную (12, больше только у четырех партнеров) и ключевым передачам (1,7 в среднем за игру, больше лишь у трех игроков «Сити») — вся статистика касается чемпионата Англии.

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Как «Ман Сити» подстраивается под бельгийца

Два года назад Гвардиола уже забрал на левый фланг яркого индивидуалиста — Джек Грилиш ушел из «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро. За время на «Этихад» англичанин серьезно мутировал под влиянием Пепа: перестал мучить оппозицию дриблингом и переключился на традиционную для «Сити» игру в пас. Летом 2022-го в «Ман Сити» избавились от несоответствующего видению испанца Рахима Стерлинга, хотя англичанин в шести последних сезонах набирал минимум 17 результативных действий только в АПЛ и постоянно оказывался одним из самых результативных игроков «горожан». Но Рахим слишком много брал на себя и отдавал мяч сопернику — поэтому стал лишним.

Вот только Доку теряет мяч в среднем 17,6 раза за 90 минут в АПЛ — чересчур много в команде Гвардиолы. Но Пеп идет на риск потери владения и все равно не ограничивает творчество Жереми, ведь польза от его креативности превышает вред. «Он обладает невероятными качествами для игры в атакующей трети. Мы пытаемся использовать его с максимальной выгодой», — проанализировал тренер.

Более того, план «Ман Сити» меняется, когда на поле слева оказывается Доку, а не Грилиш. При владении партнеры стараются уводить за собой соперников на противоположный фланг, чтобы изолировать Жереми с одним оставшимся против него защитником и снизить скорость прибытия подкрепления. При этом бельгиец поднимается как можно выше к линии офсайда, сокращая путь до ворот. Его дриблинг оказался настолько эффективным, что даже Гвардиола не запрещает постоянно брать игру на себя.

В АПЛ Доку уже практически вытеснил Грилиша из основы: отбегал 556 минут (против 326 у англичанина). Но в Лиге чемпионов Пеп пока отдает предпочтение более опытному футболисту, который в трех последних турах группового этапа выходил в основе (первый пропустил из-за травмы), а в двух предыдущих даже провел на поле все 90 минут. Если не в этом сезоне, то в следующем реактивный Жереми все же вышвырнет конкурента из планов тренера, как сам Джек разделался со Стерлингом.

Доку взломал АПЛ — соперники оказались не готовы к искрящему стилю бельгийца, который с ходу превратился в самого техничного игрока чемпионата. Персональные навыки Жереми отлично работают, но пока он все же не стал топ-звездой. Парню не доверяют в больших матчах, а также ограничивают в Лиге чемпионов. Но нет сомнений — со временем вингер засияет и там.