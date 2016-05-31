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31 мая 2016, 21:35

РФС отправил в УЕФА заявку сборной России на Euro-2016

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РФС сегодня отправил в УЕФА официальную заявку сборной России для участия в чемпионате Европы-2016.

В ранее объявленном составе команды Леонида Слуцкого изменений нет, в заявку включены все 23 человека, которые работают на сборе, сообщили "СЭ" в пресс-службе РФС. Отметим, что точечные изменения возможны вплоть до дедлайна за сутки до старта на турнире. Поменять игрока можно в случае травмы, подтвержденной врачами УЕФА и сборной, если повреждение не позволит участвовать в турнире. (Дмитрий СИМОНОВ)

Заявка сборной России выглядит следующим образом:
вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме ("Локомотив"), Юрий Лодыгин ("Зенит");
защитники Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все – ЦСКА), Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Шальке", Германия), Игорь Смольников ("Зенит"), Роман Шишкин ("Локомотив");
полузащитники Александр Головин, Роман Широков (оба – ЦСКА), Денис Глушаков ("Спартак"), Игорь Денисов ("Динамо"), Олег Иванов ("Терек"), Павел Мамаев, Дмитрий Торбинский (оба – "Краснодар"), Александр Самедов ("Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит");
нападающие Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба – "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").

В групповом турнире Euro россияне сыграют с командами Англии (11 июня), Словакии (15 июня) и Уэльса (20 июня).

Сборная России по футболу
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