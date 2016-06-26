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26 июня 2016, 20:07

Ноэль Ле Грэ: "Гризманн и Погба - игроки самого высокого уровня"

Евгений Козинов
Корреспондент

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ похвалил сборную Франции за хорошую игру в матче 1/8 финала Euro-2016 против Ирландии (2:1). Также он отметил выдающуюся игру нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Поля Погба

- Французская сборная прогрессирует, - цитирует L'Equipe Ле Грэ. - Франция прекрасно провела второй тайм, который, возможно, был лучшим на этом турнире. Кроме того, было видно, что вся команда рвется к победе. Однако игра Гризманна и Погба была особенно выдающейся. Мы могли видеть двух игроков самого высокого уровня.

Антуан Гризманн
Поль Погба
Сборная Франции по футболу
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