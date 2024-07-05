Легендарный триумф СССР, сказки Дании и Греции, исторический пенальти Паненки. Пять лучших финалов Евро

Исторические матчи за титул чемпионов Европы.

Совсем скоро мы узнаем победителя Евро-2024, который в эти дни проходит на полях разных городов Германии. Претендентов на золото становится все меньше, а 14 июля на берлинском «Олимпиаштадионе» определится победитель.

Пока кипят страсти в плей-офф, мы решили вспомнить пять самых выдающихся, на наш взгляд, финальных матчей в истории чемпионатов Европы. Нынешний турнир уже 19-й по счету, так что выбор богатый.

Евро-1960. СССР — Югославия — 2:1 (д.в.)

Начнем с самого первого финала в истории турнира, который тогда официально именовался еще не чемпионатом Европы, а Кубком европейских наций — это название продержалось первые два розыгрыша. На парижском стадионе «Парк де Пренс» встречались сборные СССР и Югославии. Аудитория того матча оказалась скромной — чуть меньше 18 тысяч человек. Дело в том, что в финал не попали хозяева — на их предыдущий матч с югославами на той же арене пришло на 8,5 тысячи болельщиков больше, да и день игры выдался на редкость дождливым.

Советская сборная благодаря выдающейся игре Льва Яшина, а также дублю Валентина Иванова и голу Виктора Понедельника в полуфинале разгромила Чехословакию — 3:0. А Югославия с Францией выдали настоящий спектакль. Балканцы открыли счет, затем по ходу встречи проигрывали со счетом 1:3 и 2:4. А с 75-й по 79-ю минуты забили три мяча и победили — 5:4.

Сверхволевая победа, а также то, что югославам, в отличие от соперников, не нужно было переезжать из Марселя в Париж — факторы, позволившие назвать фаворитом финала именно команду с Балкан. И первый тайм прошел под диктовку Югославии. Несколько опасных моментов, два спасения Яшина после ударов со штрафных и закономерный гол в раздевалку. После прострела Дражена Ерковича с фланга мяч оказался в воротах. Его записали на Милана Галича, но даже тщательный просмотр сохранившейся видеозаписи не дает точно определить, была ли это его заслуга или автогол Игоря Нетто.

В перерыве штабу сборной СССР удалось встряхнуть футболистов. «Чего вы испугались!» — кричал на них начальник команды Андрей Старостин. Защитник Борис Кузнецов, оставшийся тогда в запасе, вспоминал, что на бутсы, изрядно скользившие по мокрой траве, добавили шипов. И во втором тайме игра поменялась. Уже через четыре минуты Валентин Бубукин мощно приложился метров с 25, вратарь югославов не смог зафиксировать мяч, и Слава Метревели добил его в ворота. У обеих команд еще были моменты для взятия ворот, но основное время завершилось вничью. А в дополнительное поначалу лучше выглядели «юги», но на 113-й минуте решающий гол забил Понедельник, воспользовавшись навесом Иванова. Так сборная СССР стала первым чемпионом Европы.

Антонин Паненка забивает пенальти ударом, позже названным в его честь. Фото Global Look Press

Евро-1976. Чехословакия — ФРГ — 2:2, по пенальти — 5:3

Формат, по которому в финальную часть Евро пробивались только четыре сборные, игравшие полуфиналы, матч за третье место и финал, просуществовал вплоть до 1976 года. Последний такой турнир приняла Югославия — игры проводились на белградском стадионе «Црвена звезда» и загребском «Максимире». И вновь организаторам не повезло. Полуфинал Югославия — ФРГ собрал более 50 тысяч зрителей. Но немцы, отыгравшись с 0:2 к середине второго тайма, победили в дополнительное время со счетом 4:2 благодаря хет-трику Дитера Мюллера. И на финал без участия хозяев пришло около 30 тысяч болельщиков.

Во втором полуфинале тоже потребовалось дополнительное время. Игра в Загребе проходила под таким ливнем, что даже судья вышел на поле под зонтом. Фаворитом считались финалисты недавнего чемпионата мира Нидерланды, но Чехословакии удалось нейтрализовать Йохана Кройфа и забить после стандарта. Во втором тайме чехословацкая команда осталась вдесятером, пропустила автогол, затем судья уравнял составы, но голландцы продолжили атаковать, и соперников уберегла от гола лишь великолепная игра вратаря Иво Виктора. В итоге Нидерланды доигрывали встречу вдевятером, а Чехословакия дожала оппонентов, забив дважды в последние шесть минут матча.

Любопытно, что в итоге все матчи этого турнира ушли в овертаймы, и это рекорд на все времена. Хотя в финале казалось, что дополнительное время не потребуется. Чехословакия начала гораздо ярче и уже на 8-й минуте после размашистой атаки открыла счет — удар Яна Швеглика парировал Зепп Майер, но подбор остался за атакующей командой, и мяч снова довели до Швеглика, который на этот раз был точен. Второй мяч чехословацкие футболисты забили в середине тайма после стандарта. Но немцы, во второй раз проигрывая со счетом 0:2, не растерялись. Буквально через четыре минуты все тот же Мюллер отквитал один мяч.

Во втором тайме обе команды продолжили атаковать, и вновь блестяще проявлял себя Виктор, раз за разом спасавший ворота Чехословакии. За минуту до конца основного времени Бернд Хольценбайн забил после подачи углового. Дополнительные 30 минут прошли при небольшом преимуществе сборной ФРГ, но в итоге впервые в истории турнира дело в финале дошло до серии послематчевых пенальти. Первые семь ударов пришлись в цель, но затем Ули Хенесс запустил мяч над перекладиной. И тут на авансцену вышел главный герой встречи. Это был атакующий хавбек чехословацкой команды Антонин Паненка — изумленные зрители увидели, как он разбежался перед решающим ударом и мягко подсек мяч, который по параболе медленно влетел в ворота мимо уже упавшего в угол голкипера. С тех пор такой способ исполнения пенальти повсеместно называют паненкой.

Фото Hisense

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Евро-1992. Дания — Германия — 2:0

Последний чемпионат Европы, когда в финальном турнире участвовали восемь команд. И тот самый турнир, на который будущие победители попали в буквальном смысле слова случайно. История о том, как сборную Дании собирали в последний момент перед стартом едва ли не по пляжам и ночным клубам, уже прочно вошла в футбольную мифологию. Ведь в отборочном турнире северяне заняли второе место в группе, уступив одно очко Югославии.

Решение о том, что датчане должны заменить югославов из-за начавшейся войны на Балканах и фактического распада страны, окончательно было принято 31 мая 1992 года. Первый матч на турнире Дания провела 11 июня. Так что многие байки не так далеки от истины. Команда Рихарда Меллера Нильсена сумела отстоять нулевую ничью в стартовой игре против Англии, затем уступила хозяевам Евро шведам (0:1). Перед решающей игрой группового этапа с Францией северяне лишились основного нападающего Кима Вильфорта, который уехал на родину к смертельно больной дочери, но сменивший того Хенрик Ларсен открыл счет. Потом в дело вступил блестяще игравший вратарь Петер Шмейхель, вытащивший все, кроме удара Жан-Пьера Папена, а за 12 минут до конца Ларс Эльструп забил победный мяч — и датчане вышли в полуфинал. Там Ларсен еще дважды забил Нидерландам, а в серии послематчевых 11-метровых роковой промах допустил герой предыдущего Евро Марко ван Бастен.

Немцы, напротив, приехали в Швецию действующими чемпионами мира и фаворитами. Хотя уже в первом туре чудом избежали поражения в матче со сборной СНГ — до последней минуты Германия уступала, пропустив от Игоря Добровольского с пенальти. Отскочить помог штрафной в исполнении Томаса Хесслера. Следом команда Берти Фогтса разобралась с Шотландией (2:0) и проиграла Нидерландам со счетом 1:3. И вполне могла пролететь мимо полуфинала, если бы «пьяные шотландцы» не разгромили команду СНГ. В плей-офф немцы благодаря еще одному голу Хесслера и дублю Ридле разобрались со Швецией — 3:2.

Финал в Гетеборге собрал около 38 тысяч зрителей и подарил один из самых запоминающихся сюжетов в истории футбола. Классические темные лошадки из Дании оказались сильнее заведомого фаворита. Немцы хорошо начали, но соперников выручал Шмейхель, а едва ли не первая внятная атака северян закончилась тем, что вернувшийся в команду Вильфорт подкатился под Андреаса Бреме, Поульсен скинул отскочивший мяч на угол штрафной, а оттуда Йон Йенсен вколотил его в ближнюю «девятку». В дальнейшем немцы владели инициативой, но пробить Шмейхеля так и не смогли. А на 78-й минуте после неудачного выноса Томаса Хелмера датчане организовали быстрый контрвыпад, Вильфорт разобрался с двумя защитниками и отправил мяч в ворота рикошетом от штанги. От такого удара Германия уже не оправилась.

Сборная Франции празднует победу на Евро-2000. Фото Getty Images

Евро-2000. Франция — Италия — 2:1 (д.в.)

Один из самых зрелищных и драматичных финалов Евро случился на первом в истории турнире, который принимали две страны — Бельгия и Нидерланды. Право провести решающий матч получил роттердамский стадион «Де Кейп», на котором посмотреть на соперничество Италии и Франции собралось 48 с лишним тысяч зрителей. Это был второй из турниров, где в финальной части играли 16 команд.

Французы прибыли на Евро-2000 через два года после блестящей победы на домашнем чемпионате мира, при этом почти полностью сохранив победный состав. И продолжили феерить — играли сами и давали шансы соперникам. В первом матче в Брюгге со счетом 3:0 была повержена Дания, следом там же команда Роже Лемерра обыграла финалистов предыдущего Евро из Чехии. В каждой из игр забивал Тьерри Анри. Решив турнирную задачу, французы выставили на матч с Нидерландами резервистов и уступили — 2:3. Следом был яркий четвертьфинал против испанцев, где основные события развернулись в конце первого тайма — Зинедин Зидан открыл счет со штрафного, Гаиска Мендьета сравнял с пенальти, а затем быструю атаку «Трехцветных» ударом в ближний верхний угол завершил Юрий Джоркаефф. Испанцы могли спастись на последних минутах, когда заработали еще один 11-метровый, но Рауль промахнулся. А в полуфинале была настоящая драма — Португалия повела благодаря Нуну Гомешу, Анри сравнял, и в дополнительное время, когда уже дело шло к серии 11-метровых, судья поставил пенальти за игру рукой. Протесты соперников ничего не дали, и Зидан привел приговор в исполнение.

Итальянцы тоже входили в число фаворитов и играли ничуть не менее ярко, чем Франция. Групповой этап они прошли со стопроцентным результатом. Размялись на Турции в Арнеме (2:1, будущий известный тренер Антонио Конте забил ударом через себя, а Филиппо Индзаги — с пенальти), затем огорчили Бельгию в Брюсселе (2:0, Франческо Тотти открыл счет уже на шестой минуте) и разобрались в Эйндховене со Швецией (2:1, победный мяч на счету Алессандро Дель Пьеро). В плей-офф итальянцы не заметили сопротивления Румынии (2:0), но команду ждал нервный полуфинал. На переполненной «Амстердам Арене» против Нидерландов «Скуадра адзурра» с 34-й минуты играла в меньшинстве, супергероем тогда стал вратарь Франческо Тольдо. Перед стартом турнира он неожиданно стал основным, поскольку Джанлуиджи Буффон сломал руку в товарищеском матче, а теперь отразил два пенальти в основное время и еще два — в послематчевой серии.

Все говорило о том, что нас ждет эпический финал, и ожидания оправдались. Уже в первые пять минут команды могли по разу забить, но Тотти после углового не попал в ворота, а удар Анри пришелся в штангу. Еще один момент был у Зидана со штрафного. В итоге счет был открыт вскоре после перерыва — пас пяткой от Тотти, навес Джанлуки Пессотто, и Марко Дельвеккьо бил в упор. Французы сделали удачные замены и усилили натиск на ворота соперников — Лемерр бросил в атаку Вильтора, Трезеге и Пиреса. И «Трехцветные» все-таки спаслись в добавленное время. Фабьен Бартез сделал заброс на чужую половину поля, Трезеге скинул мяч на левый край, где Фабио Каннаваро дотянулся до него, но не смог вынести подальше от ворот. Передача дошла до Вильтора, который вошел в штрафную и пробил. Мяч пролетел между ног у Алессандро Несты и под перчаткой Тольдо. А на 103-й минуте после ошибки итальянцев на левом фланге мяч подхватил Пирес, продрался в штрафную, оставив не у дел сразу четверых соперников, и выкатил передачу под удар Трезеге. Тот почти с 11-метровой отметки вколотил мяч в верхний угол — по-настоящему золотой гол.

Сборная Греции — чемпион Европы-2004. Фото Getty Images

Евро-2004. Греция — Португалия — 1:0

Какой бы Золушкой ни была сборная Дании в 1992-м, история команды Греции под руководством Отто Рехагеля кладет ее на лопатки на раз-два. Датчане все-таки на протяжении всех 1980-х были в большом порядке, регулярно попадали на крупные турниры и неплохо там смотрелись (полуфинал Евро-1984, плей-офф ЧМ-1986), имели звезд уровня Шмейхеля, братьев Лаудрупов и Пребена Элкьера. Греция же до 2004-го всего дважды пробивалась на высший уровень и ни на Евро-1984, ни на ЧМ-1994 не одержала ни одной победы. И перед стартом турнира ее шансы на победу букмекеры оценивали как 150 к 1.

В составе сборной Португалии на домашнем чемпионате Европы заметили восходящую звезду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он дебютировал в национальной команде в августе 2003-го и начинал турнир в запасе. Но при этом все равно стал главным действующим лицом в матче открытия турнира, который Португалия сенсационно проиграла... Греции. Да-да, будущие финалисты начали в одной группе. Гиоргиос Карагунис забил быстрый гол дальним ударом, а после перерыва вышедший на замену Роналду привез пенальти в свои ворота, реализованный Ангелосом Басинасом. А затем частично реабилитировался, отквитав один мяч в компенсированное время.

Можно сказать, что именно эта победа вывела греков в плей-офф, ведь в следующих матчах они выцарапали ничью у Испании и проиграли сборной России (тот самый матч с супербыстрым голом Дмитрия Кириченко). Но к играм на выбывание Рехагель отладил свою модель игры почти до идеала. Мы увидели триумф строгого и прагматичного футбола. Греция не была сильнее ни действующих чемпионов Европы французов, ни Чехии, но обыграла и тех, и других со счетом 1:0, почти безупречно действуя в обороне.

Тем временем португальцы оправились от стартового шока, обыграв в группе Россию (тот самый матч с удалением Сергея Овчинникова и выбежавшим на поле Отаром Кушанашвили) и Испанию. От обилия звезд в их составе у соперников голова шла кругом — Луиш Фигу, Руй Кошта, Деку, Манише, Коштинья. В четвертьфинале хозяев ждала звездная сборная Англии, вокруг которой только и разговоров было, что о дуэте нападающих Майкл Оуэн — Уэйн Руни. Оуэн забил уже на третьей минуте, но Португалия отыгралась в концовке, а закончилось все поражением англичан по пенальти. Первый же удар смазал Дэвид Бекхэм, а последний — Дариус Васселл, которого сейчас с трудом вспомнят даже преданные фанаты «Трех львов». В полуфинале Роналду забил свой второй гол на турнире, а его команда переиграла Нидерланды.

И вот вам сюжет для любителей альтернативной истории — если бы тогда 19-летний Криш взял золото Евро, а может, и забил бы в финале, то его карьера сложилась бы иначе? И соперничество с Лео Месси было бы другим? Но мы об этом никогда уже не узнаем, потому что Греция и третий матч в плей-офф выиграла с привычным уже счетом 1:0. Почти 63 тысячи зрителей на арене «Драгау» стали свидетелями матча, сравнимого с «чудом на «Маракане» 1950 года. Греки отдали инициативу соперникам, а сами застегнулись на все пуговицы и стали ждать шанса у чужих ворот. Португалия весь матч билась в сине-белую стену, а их соперники забили точно так же, как в двух предыдущих играх — подача, на этот раз с углового, и удар головой от Ангелоса Харистеаса. Большего Греции и не нужно было. А Роналду своей победы на Евро пришлось подождать еще 12 лет.

Фото Hisense

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