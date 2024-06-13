От Платини до Шика. Лучшие голы чемпионатов Европы

Пятерка шедевров на любой вкус.

Совсем недолго осталось ждать старта главного события футбольного сезона — чемпионата Европы. 14 июня в Германии стартует турнир, участие в котором примут 24 команды Старого Света.

Нет сомнений, что за 51 матч турнира будет забито немало голов, в том числе и очень красивых. А пока мы ждем свершений от претендентов на титул, давайте вспомним пятерку лучших мячей с предыдущих турниров. И вместе с вами пересмотрим их еще раз.

Мишель Платини

Сборная Франции, Евро-1984

Групповой этап, Франция — Югославия — 3:2

Домашний чемпионат Европы в 1984-м стал вершиной для того созыва сборной Франции под руководством Мишеля Идальго. Команды, которую еще принято называть «Мушкетерами». Многие считают именно ее лучшей среди всех сборных образца 1980-х, ставя выше аргентинцев с Диего Марадоной или «Летучих голландцев» Ринуса Михелса.

Болельщики со стажем до сих пор помнят четверку полузащитников, отличавшуюся почти телепатическим пониманием друг друга и взаимодействием на зависть любой команде по синхронному плаванию. В «Волшебный квадрат» Идальго входили Ален Жиресс, Жан Фернандес, Жан Тигана и лидер всей французской сборной, а также лучший европейский футболист того времени Мишель Платини.

На Евро-1984 Франция была неудержима, одержав пять побед в пяти матчах. Уже на групповом этапе хозяева турнира смяли всех соперников. Все началось с трудовой победы над Данией, которую принес Платини, а в двух следующих матчах хавбек «Ювентуса» оформил по хет-трику. Сопротивления бельгийцев Франция не заметила, а вот с Югославией пришлось повозиться, хотя турнирного смысла матч не имел. К исходу часа игры балканцы, которые уже не претендовали на выход из группы, были впереди благодаря удару Милоша Шестича с линии штрафной.

Но затем в дело вступил Платини, забивший трижды всего за 18 минут. Сначала он завершил размашистую комбинацию, открывшись в штрафной под пас низом с правого фланга. А затем исполнил шедевр — после навеса с того же правого края Платини подстроился под мяч и пробил в падении головой из района 11-метровой отметки. Мяч ударился о газон и влетел под штангу в нижний угол. Контрольным же стал штрафной, когда Платини метров с 20 словно рукой положил мяч в «девятку», даже не разбегаясь.

Марко ван Бастен

Сборная Нидерландов, Евро-1988

Финал, СССР — Нидерланды — 0:2

А четыре года спустя чемпионат Европы принес единственный титул великой сборной Нидерландов, в которой блистали игроки «Милана» Марко ван Бастен, Франк Райкард и Рууд Гуллит. Сложно поверить, но для команды, в которой в разные годы играли Йохан Кройф, Уэсли Снейдер, Арьен Роббен, Деннис Бергкамп и многие другие выдающиеся футболисты, тот титул 1988 года так и остается единственным. Нидерландцы трижды выходили в финалы чемпионатов мира, пять раз попадали в полуфиналы Евро, но до первого места дотянулись лишь однажды.

К сожалению, за счет серебра сборной СССР, тоже в те времена входившей в число сильнейших в мире. Более того, на групповом этапе того турнира советская команда обыграла Нидерланды — единственный мяч в матче забил Василий Рац. Поэтому у отечественной команды даже было преимущество, как минимум моральное.

Но в финале все пошло не по сценарию Валерия Лобановского — советская команда свои моменты в первом тайме не реализовала, а соперники забили после стандарта. Угловой, скидка ван Бастена и удар головой от Гуллита. В начале же второго тайма лидер атак нидерландцев забил гол, который многими считается самым красивым не только в истории чемпионатов Европы, но и в истории футбола вообще.

После потери сборной СССР в центре поля оппоненты провели быструю контратаку. Арнольд Мюрен сделал, как показалось, не самый удачный заброс верхом в штрафную в направлении ван Бастена. Но тот, находясь под невероятно острым углом справа от ворот Рината Дасаева, нанес идеальный по исполнению удар с лета. Мяч, нарушая законы физики, по дуге влетел в дальний верхний угол. «Я уже начал уставать к тому моменту и решил рискнуть», — объяснял потом форвард. А Гуллит не упустил возможности подколоть партнера, заявив: «Дайте ему хоть миллион раз пробить с такой же позиции, он все равно больше так не попадет».

Фото Hisense

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Пол Гаскойн

Сборная Англии, Евро-1996

Групповой этап, Шотландия — Англия — 0:2

Кстати, именно победа Франции в 1984-м стала последней на чемпионатах Европы для хозяев финальных турниров. С тех пор прошло уже девять Евро, менялись регламент и количество участников, но серия до сих пор продолжается. Не удалось стать лучшими на своем поле и англичанам в 1996-м, хотя в число фаворитов они точно входили.

На стороне родоначальников футбола были и домашние трибуны, и отличный подбор игроков — Алан Ширер, Дэвид Симен, Тедди Шерингем, Дэвид Платт, Стив Макманаман и, конечно, Пол Гаскойн. Газза к тому времени уже успел прослыть сколь талантливым, столь и непредсказуемым и подверженным нарушениям режима игроком. Везде, где бы он ни появлялся — «Тоттенхэм», «Лацио», сборная Англии, при нужной мотивации и в хорошей форме он был лидером. Но рано или поздно плохие привычки брали свое.

Впрочем, домашний Евро для Гаскойна, уже успевшего перейти в «Глазго Рейнджерс», стал одним из лучших турниров в карьере. После невразумительного матча открытия и упущенной победы над Швейцарией англичане вышли на дерби с Шотландией только за победой. И добились ее.

Счет после перерыва открыл Ширер, но то, что чуть позже исполнил Гаскойн, с трудом можно описать словами. Симен вынес мяч от своих ворот, через пару мгновений Даррен Андертон нашел передачей Газзу, и тот, молниеносно оценив ситуацию, забил один из величайших голов в истории. Одним касанием он перебросил защитника, а вторым, не давая мячу опуститься на землю, пробил в нижний угол, приведя «Уэмбли» в экстаз. Англичане в итоге дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущим чемпионам — немцам. А решающий промах совершил нынешний главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт.

Златан Ибрагимович

Сборная Швеции, Евро-2004

Групповой этап, Италия — Швеция — 1:1

Как и положено супергерою, Златан Ибрагимович забил немало шедевральных мячей. В том числе и за сборную Швеции, в том числе и на чемпионатах Европы. Достаточно сказать, что сразу два гола Златана в разные годы признавались УЕФА лучшими на финальных турнирах — уникальное достижение.

При этом, хотя Ибра является единственным шведским футболистом, сыгравшим на четырех Евро подряд, скандинавская команда за это время не забиралась дальше четвертьфинала. Было это один раз — в 2004-м, на дебютном для Ибрагимовича турнире. Там во втором туре группового этапа он забил чумовой гол не кому-то, а самому Джанлуиджи Буффону. Швеция к 85-й минуте проигрывала Италии на стадионе в Порту. Но сумела отыграться.

После подачи углового с правого фланга и серии передач итальянцы не сумели вынести мяч, и он заметался в опасной близости от ворот. Фредди Юнгбергу удар нанести не дали, Буффон ринулся на перехват, и тут Ибра показал свою знаменитую технику, выработанную во время занятий восточными единоборствами. Находясь спиной к воротам, форвард опередил Буффона и неуловимым движением пробил внешней стороной стопы. Мяч по дуге влетел под перекладину, и даже попытка Кристиана Вьери выбить его головой была бесполезна.

Еще один гол, признанный лучшим на Евро, Ибрагимович забил в 2012-м Франции. Та игра уже не имела турнирной ценности, шведы после двух поражений вылетели досрочно. Но Златан все равно не упустил возможности раздать стиля. Откликнувшись на навес с правого фланга, он точно пробил боковыми «ножницами». А какой гол Ибры больше нравится вам?

Патрик Шик

Сборная Чехии, Евро-2020

Групповой этап, Шотландия — Чехия — 0:2

Чешская сборная на Евро-2020 дошла до четвертьфинала и забила за турнир шесть голов, причем пять из них пришлись на долю Патрика Шика. Он стал вторым в истории своей страны лучшим бомбардиром чемпионата Европы, первым был Милан Барош в 2004-м.

А на групповом этапе у чехов забивал исключительно Шик. Причем второй его мяч на турнире вышел, простите за каламбур, просто шикарным. В стартовом матче Чехия встречалась с Шотландией, и перед самым перерывом Шик открыл счет ударом головой. Во втором тайме соперники бросились отыгрываться и вскоре были наказаны.

Все началось с заблокированной попытки Джека Хендри нанести дальний удар. Мяч после рикошета покатился в сторону центра поля, где к нему устремился Шик. Он уже понимал, что опережает защитника, и у него было время подумать, что сделать дальше. Подняв голову, форвард заметил, что голкипер соперников далеко вышел из ворот. Решение созрело моментально — не пытаясь обработать мяч, Шик подобрал ногу, первым касанием хитроумно пробил и по удивительной параболе попал в цель. Дэвид Маршалл, пытаясь спасти ситуацию, только добавил ей комизма, запутавшись в сетке словно пойманная рыба.

«Я еще в первом тайме поглядывал на вратаря и заметил, что он выдвигается далеко от линии. Поэтому в эпизоде со вторым голом я уже примерно понимал, что нужно делать. Убедился, что голкипер там, где мне нужно, и ударил», — говорил сам Шик.

Фото Hisense

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