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Чемпионат Европы

Сегодня, 11:15

Защитник «Краснодара-2» Арутюнян — о дебюте за сборную Армении: «Это большое счастье»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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18-летний центральный защитник Георгий Арутюнян, сыгравший всего семь матчей за «Краснодар-2» и пока даже не тренировавшийся в первой команде «быков», поделился впечатлениями от дебюта в сборной Армении.

«Очень горд, что смог поучаствовать в таком большом матче, очень знаковом. А болельщики — это просто вау. Впервые такое увидел и испытал.

Это большое счастье. Просто надо воспринимать это как шанс. И все. Опытные ребята подбадривали, говорили просто играть в футбол.

Сборная Турции? Ребята как ребята, играют в футбол в принципе так же, как и мы», — сказал Арутюнян «СЭ».

Футболист, прежде выступавший за сборную России до 17 лет и получивший армянское гражданство прошлым летом, провел весь матч против Турции.

Футбол
ФК Краснодар
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