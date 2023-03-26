Защитник «Краснодара-2» Арутюнян — о дебюте за сборную Армении: «Это большое счастье»

18-летний центральный защитник Георгий Арутюнян, сыгравший всего семь матчей за «Краснодар-2» и пока даже не тренировавшийся в первой команде «быков», поделился впечатлениями от дебюта в сборной Армении.

«Очень горд, что смог поучаствовать в таком большом матче, очень знаковом. А болельщики — это просто вау. Впервые такое увидел и испытал.

Это большое счастье. Просто надо воспринимать это как шанс. И все. Опытные ребята подбадривали, говорили просто играть в футбол.

Сборная Турции? Ребята как ребята, играют в футбол в принципе так же, как и мы», — сказал Арутюнян «СЭ».

Футболист, прежде выступавший за сборную России до 17 лет и получивший армянское гражданство прошлым летом, провел весь матч против Турции.