Висенте дель Боске: "Фабрегас больше других желал поставить победную точку"

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске на пресс-конференции после победы над Португалией (0:0. Пенальти - 4:2) в полуфинале чемпионата Европы отдал должное сопернику и заметил, что в финале его команде надо прибавлять в атаке, передают из Донецка спецкоры "СЭ" Борис ЛЕВИН и Юрий ЮРИС.

- Привычного тотального контроля над мячом у вас не было. Матч дался очень тяжело?

- Да, Португалия очень хорошо играла в обороне, практически не давая нам шансов. Только в добавленное время у нас стала получаться игра в атаке. Но всё всё равно свелось к серии пенальти. И счастье улыбнулось нам. Хочу поздравить соперника с хорошей игрой и пожелать не расстраиваться оттого, что не повезло.

- Чем была вызвана замена Хави?

- Он играл очень хорошо, но к концу встречи устал, а мы хотели добавить в скорости, что в итоге и получилось. С выходом Педро и Хесуса Наваса проблем у соперника стало больше.

- Пятый пенальти бил Фабрегас, как и четыре года назад против Италии. Вы настолько верите в силу его духа?

- На самом деле были готовы бить все пятеро, но Сеск действительно больше других желал поставить победную точку в игре.

- Что скажете о пенальти в исполнении Серхио Рамоса?

- Это был очень важный момент. Серхио, видимо, подсмотрел идею у Пирло и, видя, что Патрисиу все время падает в угол, именно так и ударил. Такие голы очень неприятно пропускать.

- Арбелоа "съел" Криштиану Роналду?

- Альваре действительно провел очень хороший матч и справился со своей задачей следить за лидерами соперников. Но ему активно помогали в этом остальные защитники. Вся наша оборона была сегодня практически безупречна.

- Вы вышли в финал, но голов не забили. Не тревожит ли то перед решающей игрой?

- Шансов сегодня действительно было очень мало, только после появления Сеска, Педро и Хесуса Наваса у соперника начали появляться проблемы. Значит, надо взять такую игру за отправную точку и в финале еще добавить.

- Завтра вы узнаете своего соперника по финалу. Кому отдадите предпочтение - Германии или Италии?

- Это не имеет значения. В любом случае мы получим в соперники очень сильную и именитую сборную.