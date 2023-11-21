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Сегодня, 12:52

Абаев заявил, что футбольные сборные России и Казахстана могут провести товарищеский матч

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Посол Казахстана в РФ, бывший министр спорта Казахстана Даурен Абаев заявил, что сборная Казахстана по футболу может провести товарищеский матч с командой России, если будут урегулированы вопросы с международным календарем.

«Конечно, проведение товарищеского матча реально. Совсем недавно состоялся товарищеский матч между нашим «Кайратом» и «Зенитом». Главное, чтобы были урегулированы вопросы с международным календарем, и тогда все возможно», — приводит слова Абаева ТАСС.

Сборная Казахстана заняла третью строчку в группе H, набрав 18 очков. Команда Адиева вышла в стыковые матчи и сыграет в первой встрече с Грецией.

Источник: https://tass.ru/sport/19336681
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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