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Сегодня, 02:34

Гнезда-Черин: «Все видели конкурентоспособную Словению, у которой был шанс выбить Португалию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Словении Адам Гнезда-Черин прокомментировал поражение от Португалии (0:0, пен. — 0:3) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Это был хороший для словенского футбола вечер. Все видели хороший матч, видели конкурентоспособную Словению, у которой был шанс выбить Португалию при том великолепном моменте на 115-й минуте. К сожалению, у нас не получилось, тем не менее, я очень горжусь этой командой.

Думаю, в скором времени мы вернемся на крупный турнир и снова сможем пережить такие моменты. Это футбол. Португалия, возможно, была в серии пенальти немного более сосредоточенной. Но неважно: мы провели хорошую работу не только для самих себя, а для всего словенского спорта. Эта команда — особенная, и мы вернемся», — цитирует пресс-служба УЕФА Гнезда-Черина.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

 
Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036201--portugal-vs-slovenia/
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
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