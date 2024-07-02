Гнезда-Черин: «Все видели конкурентоспособную Словению, у которой был шанс выбить Португалию»

Полузащитник сборной Словении Адам Гнезда-Черин прокомментировал поражение от Португалии (0:0, пен. — 0:3) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Это был хороший для словенского футбола вечер. Все видели хороший матч, видели конкурентоспособную Словению, у которой был шанс выбить Португалию при том великолепном моменте на 115-й минуте. К сожалению, у нас не получилось, тем не менее, я очень горжусь этой командой.

Думаю, в скором времени мы вернемся на крупный турнир и снова сможем пережить такие моменты. Это футбол. Португалия, возможно, была в серии пенальти немного более сосредоточенной. Но неважно: мы провели хорошую работу не только для самих себя, а для всего словенского спорта. Эта команда — особенная, и мы вернемся», — цитирует пресс-служба УЕФА Гнезда-Черина.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.