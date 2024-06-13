Лишка: «Собираюсь посетить матчи Евро, буду болеть за словацкую сборную»

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал о своем желании посетить матчи чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Пока еще не купил билеты в Германию, но собираюсь посетить матчи Евро. Буду болеть за словацкую сборную. Многих игроков знаю лично, за них особенно буду переживать. Сейчас у нас нет таких больших звезд, как Гамшик, но мне нравятся Лоботка и Шкриньяр», — приводит слова Лишки Legalbet.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Словакии в группе E сыграет против Румынии, Бельгии и Украины.