Адиев прокомментировал победу сборной Казахстана над Финляндией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о победе над Финляндией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Ребята очень сильно хотят сделать большой праздник для народа Казахстана. Поэтому и присутствовала скованность в игре наших парней. Когда пропустили гол, я не стал менять расстановку команды. Из-за пропущенного мяча у нас появилась злость на самих себя, что стало переломным моментом в игре. После этого мы подавили активность соперника на поле. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру», — цитирует Адиева Meta-ratings.kz.

Казахстан с 15 очками поднялся на третье место в группе H после 8 матчей. Финляндия (12 очков) опустилась на четвертую строчку.

В следующем матче сборная Казахстана на своем поле примет Сан-Марино, а Финляндия дома сыграет с Северной Ирландией. Обе игры пройдут 17 ноября.