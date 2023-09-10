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Сегодня, 19:44

Адиев высказался о победе Казахстана над Северной Ирландией

Игнат Заздравин
Корреспондент
Магомед Адиев.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландиев (1:0) в 6-м туре отборочного турнира Евро-2024.

«Я считаю, в принципе, в нашем исполнении неплохой первый тайм был. Во втором тоже довольно-таки нормально. Но надо отдать должное сопернику: все-таки концовку они нас дожали, несколько неплохих моментов имели. Хорошо, что справились, не пропустили гол.

Что будут говорить о том, что команда играла на удержание счета? Пускай что хотят говорят! Все на табло!» — приводит слова Адиева Sports.kz.

 
Казахстан во&nbsp;второй раз обыграл Северную Ирландию в&nbsp;отборе Евро-2024. Казахстан на Евро-2024: все еще возможно. Адиев вновь обыграл Северную Ирландию, Алип вынес мяч с линии

Сборная Казахстана набрала 12 очков в шести встречах и поднялась на второе место в группе H. Северная Ирландия с 3 очками идет на предпоследней строчке в группе.

В следующем матче Казахстан в гостях сыграет с Данией. Игра пройдет 14 октября. Северная Ирландия в этот же день примет на своем поле Сан-Марино.

Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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