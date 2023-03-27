Адиев заявил, что победа сборной Казахстана над Белоруссией была важнее, чем над Данией в квалификации Евро

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился впечатлениями от победы своей команды над Данией в квалификации Евро-2024 (3:2).

«Обыкновенно, спокойно воспринял победу. Наверное, игры в Лиге нации для меня больше значили. Возможно, последняя победа с Белоруссией важнее, чем вчерашняя. Потому что там мы стали первыми, а здесь еще абсолютно ничего не сделано — мы выиграли один матч.

Конечно, матч с Данией станет одним из лучших. Есть важные и статусные игры, и когда ты выигрываешь, они для тебя много значат. Поверьте, у меня бывали и во Второй лиге победные игры, и они для меня были очень счастливыми!» — цитирует Адиева Sport24.

Матч между сборными Казахстана и Дании прошел в Астане в воскресенье, 26 марта.