Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:19

Адиев заявил, что победа сборной Казахстана над Белоруссией была важнее, чем над Данией в квалификации Евро

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился впечатлениями от победы своей команды над Данией в квалификации Евро-2024 (3:2).

«Обыкновенно, спокойно воспринял победу. Наверное, игры в Лиге нации для меня больше значили. Возможно, последняя победа с Белоруссией важнее, чем вчерашняя. Потому что там мы стали первыми, а здесь еще абсолютно ничего не сделано — мы выиграли один матч.
Конечно, матч с Данией станет одним из лучших. Есть важные и статусные игры, и когда ты выигрываешь, они для тебя много значат. Поверьте, у меня бывали и во Второй лиге победные игры, и они для меня были очень счастливыми!» — цитирует Адиева Sport24.

Матч между сборными Казахстана и Дании прошел в Астане в воскресенье, 26 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-trener-sbornoy-kazakhstana-pobeda-nad-belorussiyey-byla-vazhneye-chem-nad-daniyey-v-kvalifikatsii-yevro
Магомед Адиев
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
1
Обсудить
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Норвегии — о Хвиче: «У Грузии есть игрок, который может решить исход матча в одиночку»

Адиев: «Почему сборной России не удалось обыграть Данию на Евро-2020, а Казахстану удалось? Футбол непредсказуем»