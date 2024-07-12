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Сегодня, 21:22

Афанасьев рассказал, чего ждет от финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев поделился мнением о предстоящем финальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«От финала жду очень интересной зажигательной игры. Наверное, Испания будет доминировать, но Англия тоже уже почувствовала вкус побед и думаю, что будет смотреться достойно. Не удивлюсь, если Англия победит в воскресенье. Хотя, конечно, по всем параметрам Испания считается безоговорочным фаворитом. Но мы за то и любим футбол, что в этой игре порой происходят чудеса», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

Сборная Англии сыграет против Испании в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля. Начало — в 22.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
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