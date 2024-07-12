Афанасьев рассказал, чего ждет от финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии

Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев поделился мнением о предстоящем финальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«От финала жду очень интересной зажигательной игры. Наверное, Испания будет доминировать, но Англия тоже уже почувствовала вкус побед и думаю, что будет смотреться достойно. Не удивлюсь, если Англия победит в воскресенье. Хотя, конечно, по всем параметрам Испания считается безоговорочным фаворитом. Но мы за то и любим футбол, что в этой игре порой происходят чудеса», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».