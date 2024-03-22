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22 марта, 17:35

Афуксенидис — о поражении сборной Казахстана: «Много было грубых ошибок»

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Голкипер «Визаса» Яннис Афуксенидис высказался о поражении сборной Казахстана в стыковом матче чемпионата Европы-2024 с Грецией (0:5).

«Ожидал гораздо большего от сборной Казахстана. Не их день, не выдался у них матч. Не знаю почему… Не подготовились, не собрались правильно, чтобы все пошло у них не так? Не знаю. Вроде уже и опыт есть за последние несколько лет, хорошие результаты привозили. Но проявили себя как-то в этой игре не очень… Много было грубых ошибок», — цитирует Афуксенидиса Legalbet.

Греческая команда вышла в финал стыковых матчей Евро-2024, где сыграет против Грузии. Матч пройдет 26 марта. Начало — в 20.00 мск.

 

Источник: Legalbet
Сборная Греции по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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