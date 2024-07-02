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Агент Барбоза: «У Роналду уже не получается забивать. Но он все замыкает на себе!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения (0:0, по пен. — 3:0).

— Главный вывод, который вы сделали после матча Португалия — Словения?

— Нам повезло, что у нас есть такой вратарь, который взял аж три пенальти. Считаю, сборная Португалии может играть гораздо сильнее. А тут все решалось уже в серии 11-метровых. Могло качнуться в любую сторону... Тут следует говорить и об удаче.

— А в основное время португальцы не наиграли на победу?

— Считаю, наша сборная опять сыграла довольно слабо, как и ранее на турнире. Я уже вам не раз говорил о нашей проблеме. Зависимость от Криштиану Роналду. И этот вопрос, как вы видите, никак не решается. Он опять вышел в стартовом составе, отыграл 120 минут... Уже даже шутим на эту тему, но что мы будем говорить после матча с Францией? Пока никто не уверен в том, что португальцы окажутся в полуфинале. Мы далеки от того уровня, который способны демонстрировать. Правда, и Франция сейчас не в порядке. Но давайте думать прежде всего о себе. Главный тренер никаких выводов по составу не сделал. На самом деле жаль, что все так происходит. Старая история, которая повторяется и повторяется.

— Ваш главный вопрос остается прежним: почему Роналду выходит в стартовом составе?

— Всем же очевидно, что у него не получается, что он уже не может забивать на таком уровне. Но тренер упорно в него верит. В игре со Словенией Криштиану вообще все брал на себя. Исполнил все штрафные, все пытался замыкать на себе...

— А еще есть вопросы к Мартинесу по вчерашней встрече?

— Не понял его замен. Зачем он снял с игры Витинью и Рафаэла Леау? Они были лучшими на поле! Похоже, Мартинес просто не в состоянии выставить оптимальный состав на важнейший матч.

В четвертьфинале Португалия встретится с Францией. Матч пройдет 5 июля в Гамбурге и начнется в 22:00 мск.

Криштиану Роналду. «Слезы Роналду — это не по-мужски. Он опять хотел быть в центре внимания...» Мнение агента Барбозы
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
Чемпионат Европы по футболу
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