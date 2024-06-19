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Сегодня, 15:45

Барбоза о Консейсау: «Один из самых больших талантов Португалии за последние годы!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Франсишку Консейсау.
Фото AFP
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Агент Паулу Барбоза уверен, что у нападающего сборной Португалии Франсишку Консейсау большое будущее.

Форвард забил победный гол в игре с Чехией (2:1) в первом туре групповой стадии Евро-2024.

— Парень провел на поле всего 10 минут, но забил, использовал свой шанс на все 100 процентов. Этот футболист способен делать разницу. Вчерашний гол — не случайность. Кто его видел в матчах за «Порту», понимает, что он будет только прогрессировать, хотя уже умеет очень многое. Восходящая звезда. Думаю, он уже заслужил место в стартовом составе. Наверное, в дальнейшем на турнире так и произойдет. Прекрасный исполнитель! На него нужно делать ставку и давать больше игрового времени.

— Его, кстати, сватают в «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». Где он окажется после Евро?

— Он пока еще останется в «Порту», проведет следующий сезон на родине. Пока ему рано переезжать в ту же Германию. Надо еще окрепнуть в «Порту». Считаю, он здорово играл за «драконов» в минувшем сезоне, показал, что является одним из самых больших талантов в стране за последние годы. Не стоит забывать еще и по Гонсалу Рамуша, который способен забивать.

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Португалии сыграет с Турцией (22 июня), в третьем туре — с Грузией (26 июня).

Криштиану Роналду. «Гениальность Роналду? Без него Португалия играет разнообразнее». Барбоза о победе над Чехией

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
Франсишку Консейсау
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