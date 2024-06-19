Агент Барбоза: «В матче с Чехией Португалия меня не слишком убедила»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил победу Португалии над Чехией (2:1) в первом туре групповой стадии Евро-2024.

— Получили удовлетворение от игры и победы португальцев?

— Конечно, нет.

— Это почему же?

— Да, победили. Но не обошлось и без удачи. Забили в самой концовке. Матч показал, что в игре португальцев есть определенные проблемы. Конечно, надо отдать должное и чехам, которые довольно качественно оборонялись. На мой взгляд, схема, выбранная Роберто Мартинесом на эту игру (3-4-3), не самая оптимальная. Нам лучше подходит система 4-4-2. В общем, Португалия меня не слишком-то вчера убедила.

— Удивил ли вас стартовый состав?

— Да, конечно. Про схему я уже сказал. Она не лучшая. С этим связаны трудности при завершении атак. Перед командой же стоит цель — пробиться в финал. Так? И главный тренер эту задачу озвучивал. Но для ее выполнения надо играть гораздо сильнее! Думал, что с первых минут на поле появится защитник Игнасио, который вышел только на замену.

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Португалии сыграет с Турцией (22 июня), в третьем туре — с Грузией (26 июня).