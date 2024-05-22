Агент Барбоза объяснил, почему Роналду включили в заявку Португалии на Евро

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал включение 39-летнего нападающего Криштиану Роналду в заявку сборной Португалии на Евро-2024.

— Как восприняли эту новость?

— У Криштиану есть статус в команде. От этого никуда не деться. Это позволяет Криштиану рассчитывать на то, что тренеры вызовут его в сборную. Но вопрос в другом.

— В чем же?

— Будет ли он проходить в основной состав и проводить на поле полные матчи? А то, что его вызвали... Любой тренер поступил бы точно так же.

— Никто из тренеров с авторитетом Роналду совладать не может?

— Конечно.

— Роберто Мартинес побаивается Криштиану?

— Отвечу так. У Роналду большой вес в команде. И не пригласить Криштиану — гораздо опаснее, чем включить его в заявку. Но повторю свою мысль: вряд ли он будет играть полные матчи на турнире в Германии. В общем, не позвать Криштиану на Евро было бы ошибкой.

— Разве 10 голов Роналду в отборочном цикле не серьезный аргумент в пользу его включения в заявку?

— Согласен. Но нужно же смотреть на уровень соперников. Хотя я считаю, что его все равно надо было пригласить. Все будет зависеть от его формы. Роналду еще надо будет сыграться с футболистами из европейских чемпионатов. Понятно, что это другой уровень по сравнению с Саудовской Аравией.

— В последний раз Роналду выступал за сборную в марте — в товарищеском матче со Словенией? Как бы оценили его игру?

— Я бы не сказал, что он произвел сильное впечатление. Думаю, Криштиану способен играть лучше.

— Кто основной конкурент Роналду в сборной Португалии?

— Сложно сказать... Его место пока никто не трогает. Но на бумаге есть другие варианты.

— Какие?

— Все зависит от схемы. Но, конечно, Жоау Феликс может играть на этой позиции. Есть Бернарду Силва. Кто еще? Появился новый футболист, который способен на многое. 21-летний Франциско Консейсау из «Порту». Игроков хватает.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии по итогам жеребьевки попала в группу F вместе с Турцией, Грузией и Чехией.