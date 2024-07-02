Агент Барбоза о слезах Роналду: «Он хотел обратить на себя внимание, чтобы ему сочувствовали»

Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» объяснил, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался, когда не забил пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, по пен. — 3:0).

— А вы считаете, что с первых минут против словенцев в центре нападения должен был играть не Роналду, а Рамуш?

— Да, конечно. Но Мартинес не может поставить Рамуша в состав.

— Это почему?

— Если форвард «ПСЖ» сыграет в свою силу, тогда все зададутся вопросом: а зачем на Евро взяли Роналду? Тренер этого не хочет, опасается. Даже в игре с Грузией, которая ничего не решала, на поле вышел Роналду, а не Рамуш.

Ну хорошо, вчера Мартинес опять включил его в старт. Но его надо же было менять. Ну не в состоянии человек играть как прежде. Неужели не понятно? А мы стали его заложниками... Печально. В итоге Португалия не показывает весь свой потенциал. Все огорчены.

— Что почувствовали, когда увидели слезы Роналду после незабитого пенальти?

— Что тут сказать... Он всегда хочет быть в центре внимания. Были матчи, когда убегал демонстративно в раздевалку после поражений... Бывало, выбрасывал капитанскую повязку. Слезы — это выражение чувств. Но в данном случае, мне кажется, Роналду хотел еще, чтобы и все камеры его запечатлели, чтобы ему выразили сочувствие. Не знаю. Это как-то не по-мужски. Ну да, не забил пенальти. Но остальные же не плачут, когда не реализовывают 11-метровые! Почему только Криштиану дает волю эмоциям таким образом? Повторюсь, просто Роналду хочет, чтобы о нем говорили, писали.

Роналду не смог забить с одиннадцатиметрового удара на 105-й минуте игры. Однако в серии послематчевых пенальти он был точен, реализовав первый удар своей сборной.

Португалия вышла в 1/4 финала чемпионата Европы и встретится с Францией. Матч между командами состоится 5 июля.