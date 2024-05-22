Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Евро. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:45

Агент Барбоза считает сборную Португалии реальным претендентом на победу на Евро-2024

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Агент Паулу Барбоза считает, что сборная Португалии способна претендовать на победу на чемпионате Европы-2024.

— На ваш взгляд, Роналду на Евро должен быть игроком ротации?

— Все зависит от его формы. Если Роналду в порядке, то должен начинать матчи, а потом его уже можно менять.

— Ваш прогноз: сколько голов он забьет на чемпионате Европы?

— Точное число не назову. Но, конечно, забьет. У него будет предостаточно моментов. Сборная играет в атаку, на него.

— Просто вы довольно часто говорили про зависимость сборной от Криштиану. Когда же она закончится?

— От слов своих не отказываюсь. Сборная играет разнообразнее, более творчески, когда она не зависит от одного исполнителя. Сейчас у нас новый тренер. Посмотрим, как он выстроит игру.

— Португалия обязана выходить из группы, куда также попали Чехия, Турция и Грузия?

— Конечно, Португалия — фаворит. Но никто не ждет легких матчей.

— Что говорят в Турции про Грузию и про Кварацхелию?

— Все признают его уровень. Отличный футболист, мировая звезда. Но один в поле не воин. В одиночку сложно чего-либо добиться в таком турнире. Посмотрим.

— До какой стадии турнира Португалия дойдет с Роналду в составе?

— Мы должны замахиваться на самые высокие места.

— Даже на победу?

— Да. На бумаге Португалия — претендент на титул.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии по итогам жеребьевки попала в группу F вместе с Турцией, Грузией и Чехией.

Криштиану Роналду. «Тренер понимает: не вызывать Криштиану в сборную на Евро — опасно». Взгляд из Португалии

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Ильиных и Полунин стали родителями в третий раз
Спортсмены из Украины примут участие в Олимпийских играх в Париже
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
В РПЛ из Первой лиги поднимаются клубы без болельщиков, с пустыми трибунами и долгами. Что происходит с «Химками», «Махачкалой» и «Арсеналом»
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Барбоза объяснил, почему Роналду включили в заявку Португалии на Евро

Сборная Шотландии назвала расширенный состав на Евро-2024