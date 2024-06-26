Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:10

Агент Бийола — об историческом выходе Словении в плей-офф Евро-2024: «Люди выйдут праздновать на улицы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент защитника «Удинезе» Яки Бийола Роберт Чибеж в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход сборной Словении в плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии. Англия и Словения сыграли вничью (0:0) в матче третьего тура Евро-2024.

«Да, на самом деле это история для сборной Словении. Люди выйдут праздновать этот успех на улицы», — сказал Чибеж «СЭ».

Сборная Англии (5 очков) заняла первое место в группе C. В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта сыграет с одной из сборных, занявших третье место в группе.

Словения (3) финишировала третьей, но тоже гарантировала себе место в 1/8 финала. Словенцы впервые в истории сыграют в плей-офф чемпионата Европы.

Евро-2024
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
26 россиян подписали декларацию о нейтралитете перед Уимблдоном
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Первый гол Мбаппе на Евро, сенсация от Австрии и духота в группе С. Каким было 25 июня на Евро
Англия — Словения: видеообзор матча Евро-2024
Дания — Сербия: видеообзор матча Евро-2024
На Евро-2024 установлен рекорд по ничьим в одной группе
Сербы провалили еще один турнир. Им нужна новая сборная
Черин признан лучшим игроком матча Англия — Словения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дания сыграет с Германией в 1/8 финала, Хорватия лишилась шансов на попадание в плей-офф

Мартинес рассказал, что Роналду выйдет в старте Португалии на матч с Грузией