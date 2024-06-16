Агент Бийола считает, что игроки Дании были напуганы связкой защитника с Дркушичем

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление футболиста в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против сборной Дании (1:1).

«Выступление Яки было очень хорошим для уровня чемпионата Европы. Вообще линия обороны сборной Словении выглядит надежно. У Бийола хороший тандем с Дркушичем. Казалось, что игроки сборной Дании были напуганы этим», — сказал Чибеж «СЭ».

В следующем туре словенцы встретятся со сборной Сербии, а датчане сыграют с англичанами. Оба матча состоятся 20 июня.