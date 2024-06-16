Агент Дркушича — об игре словенца против Дании: «Ваня полностью закрыл Хейлунна»

Агент Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление футболиста в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Дании (1:1).

На гол Кристиана Эриксена, который забил на 17-й минуте, словаки ответили точным ударом Эрика Янжи на 77-й минуте. Это первая ничья на Евро-2024.

«Ваня был очень хорош в матче против Дании. Он полностью закрыл Хейлунна», — сказал Ратковица «СЭ».

В следующем туре словенцы встретятся со сборной Сербии, а датчане сыграют с англичанами. Оба матча состоятся 20 июня.