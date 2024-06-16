Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:05

Агент Дуа сообщил об отсутствии контактов с ЦСКА. Футболист забил первый гол Швейцарии на Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Франко Моретти, представляющий интересы нападающего «Лудогорца» Квадво Дуа. в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, мог ли форвард когда-либо перейти в московский ЦСКА.

«У нас никогда не было контактов [с ЦСКА]. Нужно спрашивать клубы», — сказал Моретти «СЭ».

Летом 2023 года журналист Иван Карпов сообщал, что московский клуб был намерен арендовать 25-летнего швейцарца, который тогда выступал за «Нюрнберг» с правом последующего выкупа за 1 миллион евро. Позднее, 19 июля 2023 года Дуа перешел в «Лудогорец». Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

На чемпионате Европы Дуа отметился голом в матче первого тура группового этапа с Венгрией (3:1).

Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Обсудить
Читайте также
Английские фанаты провоцируют немцев песней о Второй мировой войне
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Румыния — Украина: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024
Польша — Нидерланды: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Польша — Нидерланды: началась трансляция матча Евро-2024
Мбаппе и Месси снова поспорили из-за сборных: Килиан считает Евро сложнее, Лео не сдержался в ответ
На Евро-2024, возможно, нарушен протокол ВАР. Албанцы не стали жаловаться
Форвард сборной Англии Кейн заявил, что подошел к Евро-2024 на пике своей формы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Масалитин оценил игру Испании в матче против Хорватии на Евро-2024

Курьер службы доставки на скутере доставил флаг сборной Грузии из Тбилиси в Дюссельдорф