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Сегодня, 09:00

Агент Барбоза: «Роналду выходит из себя, так как не может забить на Евро»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду и Роберто Мартинес.
Фото AFP
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Агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» отметил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уже не дает на поле прежнего объема работы.

— Многие восхищались игрой Криштиану Роналду после матча с Турцией: отдал голевой пас, пытался играть на команду. Не заслужил места в старте на поединок с грузинами?

— А почему он отдал голевой пас? Криштиану же мог сам забить, разве нет? Но он решил сделать передачу, так как понимал, что может установить рекорд по количеству ассистов на чемпионатах Европы. Вот и все. Роналду своего добился.

А что касается игры с Грузией, вы все видели... Криштиану не забил. Мартинесу нужно выпускать других футболистов. По-моему, вчера тренер должен был отчетливо увидеть: Роналду уже не может давать такой объем работы, как прежде.

— Против Словении Роналду выйдет с первых минут?

— Мартинес — заложник ситуации. Думаю, пойдет на поводу у звезды. Он не хочет конфликта с Роналду. Поэтому тренер дает всем понять, что Криштиану должен играть! Мне кажется, это ошибка. Это очень плохо!

— А как вы видели эпизод, когда Криштиану требовал пенальти, но получил за споры с судьей желтую карточку? Прав ли арбитр?

— Ваше мнение: был ли там пенальти?

— Скорее нет.

— Ну вот и я не могу сказать, что это стопроцентный 11-метровый. Да дело даже не в этом. Был или не был... Криштиану все равно не должен давать волю эмоциям и получать карточку. Роналду возмущается, злится, так как пока не может забить. Вот и выходит из себя. Ситуация не очень хорошая. Роналду хочет сыграть и на чемпионате мира. Если и дальше все время идти ему навстречу, ставить в состав, это может обойтись нам дорого...

Криштиану Роналду. «Мартинес не хочет конфликта с Роналду и ставит его в состав. Это ошибка!» Что происходит в сборной Португалии?
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
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