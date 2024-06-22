Агент Селюк: «Никто из участников Евро-2024 не перейдет в российские клубы»

Агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, могут ли участники Евро-2024 перейти в российские клубы.

«Я думаю, что никто из участников Евро не будет рассматривать Россию, как вариант для продолжения карьеры. Только если сербы и другие балканцы, которые даже не пройдут групповой этап», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

На чемпионате Европы в Германии принимают участие албанцы Марко Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»), словенец Ваня Дркушич («Сочи») и серб Срджан Бабич («Спартак»).