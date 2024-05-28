Агент Эраковича — о невключении игрока в заявку на Евро-2024: «Вопрос к тренеру сборной Сербии, почему он так решил»

Зоран Павлович, агент защитника «Зенита» Страхини Эраковича, в разговоре с «СЭ» отреагировал на невключение своего клиента в заявку на Евро-2024.

«Большинство людей в Сербии, которые следят за футболом, удивлены невключением Страхиньи в заявку национальной команды. И я верю, что футболисты из России тоже удивлены. Вопрос к Стойковичу, тренеру национальной сборной Сербии: почему он так решил?» — сказал Павлович «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.