Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, за кого он будет болеть на Евро-2024.

«За кого буду болеть на Евро? Ни за кого. Сербы, наверное, чуть ближе, чем остальные сборные. Но чтобы за кого-то болеть... Мысли сейчас о другом», — приводит слова Алаева Sport24.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.