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Сегодня, 13:42

Ширер о Роналду: «Даже львы не могут угнаться за своей тенью»

Руслан Минаев
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Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер заявил, что восхищается игрой Криштиану Роналду на данном этапе карьеры.

«Есть нечто величественное в том, как приближается конец, а лев отворачивается от него. Возможно, Роналду будет играть еще пять лет и, если так — честь ему. Я уверен, что он не хочет быть посмешищем в соцсетях. Я могу только восхищаться этим.

Даже львы не могут угнаться за своей тенью, но мне нравится, как Роналду оборачивается, смотрит на свою тень, пожимает плечами, надувает губы и качает головой. А затем отворачивается и бежит дальше», — цитирует Ширера The Athletic.

39-летний Роналду провел 4 матча на Евро-2024 и сделал один голевой пас. В 1/8 финала сборная Португалии победила Словению (0:0, 3:0 по пенальти). В ? финала Евро-2024 команда Роберто Мартинеса сыграет со сборной Франции.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. Начало — 22.00 по московскому времени.

Алан Ширер
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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