Дубль Сефери позволил сборной Албании обыграть Чехию в матче отбора не Евро-2024

Сборная Албании обыграла Чехию в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 — 3:0.

Ясир Асани открыл счет на 9-й минуте. Таульянт Сефери забил на 51-й и 73-й минуте.

В параллельном матче Польша обыграла команду Фарерских островов — 2:0.

Забитыми мячами отметились Себастиан Шиманский (4-я минута) и Адам Букса (65-я минута).

Албания лидирует в группе E, набрав 10 очков. На втором месте — Польша (9 очков). Чехия и Молдова на третьем и четвертом месте соответственно (8 очков). На последнем месте — Фарерские острова (1 очко).