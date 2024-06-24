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Сегодня, 21:45

Албания — Испания: началась трансляция матча Евро-2024

Албания сыграет с Испанией на чемпионате Европы по футболу 24 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Альваро Мората (сборная Испании).
Фото Global Look Press
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На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась прямая трансляция матча группы В чемпионата Европы между Албанией и Испанией. Чтобы подключиться к эфиру, необходимо иметь платную подписку. Игра проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

На «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция в перекличке игр группы В. Следить за ключевыми событиями противостояния Албания — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Испанцы заработали шесть очков и возглавили группу В. «Красная фурия» досрочно вышла в стадию плей-офф ЧЕ-2024. Сборная Албании с одним баллом занимает третью строчку в квартете.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Албания
Испания

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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