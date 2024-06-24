В понедельник, 24 июня, Албания и Испания сыграют в матче группового этапа Евро-2024. Встреча состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) и начнется в 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке матчей группы В. Ключевые события встречи Албания — Испания будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

В группе В сборная Испании заработала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024. Албанцы набрали 1 балл и располагаются на третьей строчке в квартете.

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