Сборные Албании и Испании сыграют в рамках группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня ЧЕ-2024. За ключевыми событиями противостояния Албания — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во встречах албанцев и испанцев в трех последних случаях побеждала «красная фурия». Так было в отборе к чемпионату мира-2018 (2:0 — в гостях и 3:0 — дома), а также в товарищеской встрече, которая состоялась в марте 2022 года (2:1).