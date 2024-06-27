Албания установила антирекорд Евро-2024 по сумме штрафов от УЕФА

УЕФА наказал Федерацию футбола Албании на 86,5 тысяч евро за поведение болельщиков в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Испании (0:1). Об этом сообщает портал CNA.

В эту сумму входят штрафы за бросание посторонних предметов на поле (45 тысяч евро), распространение недопустимых сообщений (25 тысяч), использование пиротехники (8,5 тысяч) и выбегание фанатов на поле (8 тысяч).

Ранее УЕФА штрафовал Албанию по итогам матчей группового этапа турнира с Хорватией и Италией. Общая сумма наказания достигла более 171 тысячи евро — это самый высокий показатель штрафов среди всех участников чемпионата Европы в Германии.

Албания заняла четвертое место в группе B с одним очком и покинула ЧЕ-2024.