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Сегодня, 21:01

Алдонин — о финале Евро-2024: «Испанцы ближе к трофею, чем англичане»

Алина Савинова
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Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин оценил расстановку сил в преддверии финального матча Евро-2024 Испания — Англия.

«По игре, безусловно, испанцы фавориты, но с точки зрения физических возможностей англичанам есть что противопоставить. Финалов легких никогда не бывает, сборная Испании демонстрирует яркий и красивый футбол, англичане по счету играют достаточно уверенно. Но я ощущаю, что испанцы ближе к трофею. Мне кажется, что яркий и красивый футбол должен быть здесь в приоритете, а не какие-то стычки, нарушения», — цитирует Алдонина ТАСС.

Финал чемпионата Европы между сборными Англии и Испании пройдет в Берлине в воскресенье, начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Евгений Алдонин
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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