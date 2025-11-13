13 ноября, 02:59
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал запуск в Лондоне бренда чемпионата Европы-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.
«Футбол — это универсальный язык. Он лучше любого другого выражает страсть, мастерство, мужество, солидарность и уважение, и он постоянно напоминает нам, что именно наши различия делают наш вид спорта таким прекрасным. На Евро-2028 мы все будем говорить на футбольном языке — громко, четко и сплоченно», — приводит официальный сайт УЕФА слова президента организации Александера Чеферина.
В среду было представлено расписание матчей Евро-2028. На 8 стадионах в Великобритании и 1 в Ирландии будет сыгран 51 матч с участием 24 команд. Стартовый матч турнира пройдет на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе.
Алексей З.
Так и не понял , а что у местной публики, вызвало столько негатива ? Количество команд ? Ну пусть порадуются и не очень великие футбольные державы , что не так ?
AlesAxl
Я думаю, что в его словах был намек
Артемон Доберманов
Пошел на х.й
Gordon
Лесом иди. 24 команды... Извращение.
Millwall82
бабок много коррупционных накапало?) Где там ваш Платини?) Некогда заметный футболист. Бабки ведь не пахнут, Инфантин? Что можно покупать ЧМ для дач арабов, ну не пахнут ведь?) Как и насилием над футболистами, нужно ведь больше матчей, что бы они чаще травмировались, но бабки исключительно тебе. Л-Лицемерие. Но знаешь) и тебя могут посадить. Меньше дорогие часы на запястье носи)
