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Сегодня, 01:24

Алаев: «Приятно удивила Испания, честно говоря, рад, что она вышла в финал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает, что игра сборной Испании и нападающего Ламина Ямаля были удивительными на чемпионате Европы-2024.

«Слежу за Евро. На самом деле с большим удовольствием наблюдаю футбол, но по качеству многих матчей есть вопросы. Сенсация? Когда 16-летний парень выводит команду в финал Евро, не то чтобы сенсация, но это удивительно, молодой футболист. Приятно удивила Испания, честно говоря, рад, что она вышла в финал», — цитирует ТАСС Алаева.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Александр Мостовой. «До финала дошли те, кого я выделял с самого начала. Испания, скорее всего, победит 2:1». Колонка Мостового
Источник: ТАСС
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Александр Алаев
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