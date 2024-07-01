Елагин: «У Англии сумасшедший потенциал, но швейцарцы очень организованны»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» поделился мнением о матче Англии и Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024.

— Пройдут ли англичане швейцарцев?

— Сложно прогнозировать. Плей-офф есть плей-офф. Швейцарцы очень организованны. Возвращаясь к нашему матчу, словакам не хватило удачи и сил. Они были сломлены и физически, и психологически. Пропустили на последних секундах основного времени матча и на первой минуте дополнительного времени. Это же двойной удар!

— В общем, критикуй — не критикуй Саутгейта, а он идет дальше.

— При этом со Швейцарией у него будет сотый матч во главе сборной Англии. Сотый! Таких тренеров в истории этой национальной команды пока двое. Уинтерботтом, Рамсей (у них больше 100 игр). И вот теперь к ним присоединится Саутгейт. Представляете?

— То есть, думаете, Англия не проиграет?

— Я так не могу сказать. Но потенциал у англичан просто сумасшедший. При этом скорости, как заметил выше, все-таки не хватает.

«Против возрастных и тихоходных словаков англичанам не хватало скорости. Но у Саутгейта чумовые джокеры!» Мнение Елагина