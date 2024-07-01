Елагин объяснил, за счет чего сборная Англии дожала Словакию

Комментатор Александр Елагин, специалист по английскому футболу, в интервью «СЭ» поделился мнением о победе сборной Англии над Словакией в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1).

— Наверное, самый популярный комментарий читателей под новостью о победе англичан звучит примерно так: «Скучная команда Саутгейта идет дальше...»

— Скучная, нескучная... Я прежде всего отметил бы в этом матче словаков. Они вынудили англичан атаковать! Ведь все на этом Евро мечтали, чтобы подопечные Саутгейта пропустили первыми. В таком случае им пришлось бы лезть вперед. В принципе все у англичан для такой игры есть. Вы же видели, каких футболистов выпустил во втором тайме их главный тренер. Просто чумовых. В стартовом-то составе Саутгейт произвел лишь одну перестановку, дав шанс Майну. А всех остальных приберег, что называется, на концовку.

— Ожидали такого начала встречи?

— Опять же нужно отдать должное словакам. В дебюте они вполне могли создать себе комфортное преимущество. Помните, как на 12-й минуте Трипьер своевременно вынес мяч после очередного выпада соперников?

— Кто из англичан виноват в пропущенном голе?

— Прекрасная комбинация словаков! Просто-напросто никто не подстраховал Гехи. Вавро сделал хорошую передачу, Куцка выиграл верх (он просто на полголовы выше Гехи) и отпасовал Стрельцу. Стоунз (это совершенно очевидно) ошибся, позволив Стрельцу принять мяч. Не стал на него выходить. Словак развернулся и нашел в пустой зоне Шранца, который оказался за спиной у Гехи. А там уже дело техники.

— О чем подумали в ту минуту? О том, что англичане все равно вытащат матч?

— Вся штука в том, что нужно посмотреть средний возраст команд. У словаков он составляет почти 31 год. А у англичан — 26. Почувствуйте разницу. Какой разрыв по этому показателю! Это и спасло британцев. Ведь не скажешь же, что словаки отдали игру. Нет! Они просто элементарно выдохлись в концовке.

— Не хватило минуты.

— Конечно, Беллингем забил великолепный гол, все исполнил шикарно. Высокое мастерство, проявленное в стрессовой ситуации. Пробить через себя, да еще и на последних секундах, — это что-то! Но, опять же, если вы обратили внимание, его никто в тот момент не атаковал. Пожалуй, это единственная позиционная ошибка словаков в матче и, если не ошибаюсь, только второй удар в створ у англичан. Вообще, после этого поединка все застыли в ожидании. А как теперь поступит Саутгейт?

«Против возрастных и тихоходных словаков англичанам не хватало скорости. Но у Саутгейта чумовые джокеры!» Мнение Елагина