Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:45

Елагин объяснил, за счет чего сборная Англии дожала Словакию

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Комментатор Александр Елагин, специалист по английскому футболу, в интервью «СЭ» поделился мнением о победе сборной Англии над Словакией в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1).

— Наверное, самый популярный комментарий читателей под новостью о победе англичан звучит примерно так: «Скучная команда Саутгейта идет дальше...»

— Скучная, нескучная... Я прежде всего отметил бы в этом матче словаков. Они вынудили англичан атаковать! Ведь все на этом Евро мечтали, чтобы подопечные Саутгейта пропустили первыми. В таком случае им пришлось бы лезть вперед. В принципе все у англичан для такой игры есть. Вы же видели, каких футболистов выпустил во втором тайме их главный тренер. Просто чумовых. В стартовом-то составе Саутгейт произвел лишь одну перестановку, дав шанс Майну. А всех остальных приберег, что называется, на концовку.

— Ожидали такого начала встречи?

— Опять же нужно отдать должное словакам. В дебюте они вполне могли создать себе комфортное преимущество. Помните, как на 12-й минуте Трипьер своевременно вынес мяч после очередного выпада соперников?

— Кто из англичан виноват в пропущенном голе?

— Прекрасная комбинация словаков! Просто-напросто никто не подстраховал Гехи. Вавро сделал хорошую передачу, Куцка выиграл верх (он просто на полголовы выше Гехи) и отпасовал Стрельцу. Стоунз (это совершенно очевидно) ошибся, позволив Стрельцу принять мяч. Не стал на него выходить. Словак развернулся и нашел в пустой зоне Шранца, который оказался за спиной у Гехи. А там уже дело техники.

— О чем подумали в ту минуту? О том, что англичане все равно вытащат матч?

— Вся штука в том, что нужно посмотреть средний возраст команд. У словаков он составляет почти 31 год. А у англичан — 26. Почувствуйте разницу. Какой разрыв по этому показателю! Это и спасло британцев. Ведь не скажешь же, что словаки отдали игру. Нет! Они просто элементарно выдохлись в концовке.

— Не хватило минуты.

— Конечно, Беллингем забил великолепный гол, все исполнил шикарно. Высокое мастерство, проявленное в стрессовой ситуации. Пробить через себя, да еще и на последних секундах, — это что-то! Но, опять же, если вы обратили внимание, его никто в тот момент не атаковал. Пожалуй, это единственная позиционная ошибка словаков в матче и, если не ошибаюсь, только второй удар в створ у англичан. Вообще, после этого поединка все застыли в ожидании. А как теперь поступит Саутгейт?

«Против возрастных и тихоходных словаков англичанам не хватало скорости. Но у Саутгейта чумовые джокеры!» Мнение Елагина

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Александр Елагин
2
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Источник: Шунин покинул «Динамо» после 17 лет в клубе
Канчельскис — о поражении сборной Грузии от Испании: «Все изначально было ясно»
Жена заставила полузащитника сборной Украины мыть пол в наказание за провал на Евро-2024
Португалия — Словения: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире
Елагин: «У Англии сумасшедший потенциал, но швейцарцы очень организованны»
Франция — Бельгия: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Джанашия считает, что игроки сборной Испании наказали грузин за бесстрашие в матче Евро

Комментатор Елагин: «Фоден в «Сити» у Гвардиолы играет ярче, чем в сборной у Саутгейта»