Комментатор Елагин: «Фоден в «Сити» у Гвардиолы играет ярче, чем в сборной у Саутгейта»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» поделился мнением о составе сборной Англии на Евро-2024.

— Теперь градус критики в сторону Саутгейта снизится? Вы вообще понимаете, почему к нему столько претензий?

— Если мы берем состав, то в распоряжении Саутгейта есть великолепный вингер, которого он не использует. Имею в виду Гордона. Согласитесь, Фоден в сборной играет не так ярко, как в «Манчестер Сити». В национальной команде он действует, что называется, строго по желобку, не смещается в центр. Привязан к своему левому флангу. В клубе у него, конечно, больше свободы. Он там может появляться и на месте инсайдов — слева, справа. Вообще, у Пепа Гвардиолы большой выбор левых вингеров. Там и Грилиш, и Доку. Поэтому у Фодена в составе «горожан» больше вариантов впереди. А у Саутгейта он скован тактической схемой.

— И какой выход?

— В этом случае большую пользу англичанам принес бы Энтони Гордон. Возможно, он прямолинейнее Фодена, однако очень ярко провел сезон в «Ньюкасле». Он шикарно тащит мяч по флангу, убыстряет игру. Мы же видели, что на фоне возрастной и тихоходной Словакии англичанам не хватало скорости. Они не могли включиться. Это проблема. Команда у Саутгейта нескоростная...

— Какую еще проблему англичан вскрыл этот матч?

— Не только этот. У англичан нет настоящего левого защитника. Трипьер явно играет не на своей позиции. Посмотрим, какой состав выставит тренер на четвертьфинал.

Но мы увидели, какой у Сайтгейта богатый выбор. Какие у него джокеры! Чумовые! Причем на все позиции. Нужно усилить оборону — выпустили Консу. А Эзе, а Палмер, который великолепный сезон провел в «Челси»?! Саутгейт вообще-то консервативен. Пойдет ли он на серьезные перестановки? Не знаю. Но у него в колоде есть футболисты, которые безболезненно могут войти в игру.

«Против возрастных и тихоходных словаков англичанам не хватало скорости. Но у Саутгейта чумовые джокеры!» Мнение Елагина