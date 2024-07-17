Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 06:14

Самедов: «Для меня уход Саутгейта совершенно неоправдан»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Отставка Саутгейта? Совершенно неоправданное и несправедливое решение. У него было много критиков, главный аргумент которых был в том, что в распоряжении Саутгейта были очень сильные по индивидуальному мастерству и потенциалу игроки, но все меряется результатом. За последние годы Англия дважды играла в финале Евро, доходила до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира — это отличные достижения, учитывая очень серьезную конкуренцию.

Понятно, что трофеев англичане так и не увидели, но Саутгейт со своей командой всегда был близок. Поэтому для меня его уход совершенно неоправдан. Понятно, что в его распоряжении игроки звездного уровня и болельщикам хотелось бы большей яркости, но каждый достигает результата так, как считает нужным», — цитирует Legalbet Самедова.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

 
Гарет Саутгейт. Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной
Источник: Legalbet
Александр Самедов
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Обсудить
Читайте также
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
Джонни Депп встречается в русской моделью Юлией Власовой
Врач развеяла распространенные мифы о сахаре
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия
В Союзе дачников рассказали о полезных свойствах чистотела
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сака: «Всегда буду благодарен Саутгейту»

Евсеев: «Микаутадзе «взрывается» лучше, чем Кварацхелия»